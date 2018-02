Quincy Jones ya solo se divierte

Recuerdo hace muchos años, durante una narración en vivo de la ceremonia del Oscar, mi amigo y gran comediante Jesús Guzmán se aventó una puntada que hasta la fecha me tira al suelo de la risa. Cuando enfocaron al muy estrafalariamente vestido productor musical, Jesús dijo entre risas, “Y aquí tenemos al Mantequilla Nápoles”, lo cual resultó muy gracioso y una especie de escándalo interno.

¿Qué dirían los que se ofendieron ese día si escucharan las declaraciones que Quincy Jones, productor entre muchísimas cosas más, de Thriller, anda diciendo ahora? Yo estoy convencida que con el sentido del humor que este hombre tiene está demostrando que ya no hay temas prohibidos ni tabú respecto a este gigante de la música.

Primero hizo trizas el talento de Taylor Swift. Eso a mí me causó gracia porque coincido, pero estoy segura que a muchísimos fans de la cantante no. Y luego, en otra entrevista me dio una cucharada de mi propio chocolate, básicamente diciendo que “Los Beatles eran los peores músicos del mundo”. Ouch. Pero se siguió diciendo una cantidad de cosas tan inauditas y morbosamente divertidas que no pude ni siquiera organizar mis emociones respecto a este golpe bajo, particularmente contra Paul y Ringo.

No sé si empezar por el complot que involucra a Frank Sinatra respecto al asesinato de John F. Kennedy o la nota que realmente ha causado titulares en México, “Hace 12 años salí con Ivanka Trump”. A ver, Ivanka tiene 36 años, así que si esa cita ocurrió fue cuando tenía 24 y él 72. Perfecto para los estándares del papá de Ivanka, pero dudo mucho que ella haya visto o considerado esa cena como una cita romántica. Aunque los Trump nunca dejan de sorprendernos.

Para mí que es una singular respuesta del genio musical a momentos captados por la cámara cuando Donald Trump vio a una niña de 10 años y comentó, estaré saliendo con ella en diez años. Ough.

Las cosas que ha estado diciendo este hombre serían completamente irrisorias si vinieran de alguien que busca publicidad, como Charlie Sheen, o que solo quiere figurar. Pero este es uno de los hombres más importantes en la historia de la música, venerado, icónico y a estas alturas, realmente, con nada que perder. Así que se nota que se la está pasando bomba con sus declaraciones. Seguro esperando ahogado de lágrimas de la risa a que responda Trump. A que le diga, “sobrevalorado” o “loco”, alguno de los otros dos insultos que tiene en su repertorio tuitero. Tal vez eso depende de si Fox News retoma la nota, porque sabemos que de ahí surge la ira tuitera de ese mandatario.

Como sea, un aplauso más para Quincy Jones, quien demuestra que hasta la ya casi nula libertad de expresión ante lo “políticamente correcto” puede ser ganada a la buena. Sí, con todo y lo que dijo de mi Paul McCartney.

¿En serio?

¿Marlon Brando tuvo sexo con el gran comediante Richard Pryor? ¿Y no solo lo confirma Quincy Jones?

Twitter: @SusanaMoscatel