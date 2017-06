El problema de #LadyPrieta

No puedo tirar la primera piedra por muchos motivos. El primero es porque las piedras han estado volando ya por un par de días y dudo que aquí haya alguien libre de este pecado en particular, así que ahí les va lo que está verdaderamente mal con la nueva campaña de una cerveza que maneja fenómenos virales para posicionar su producto.

Primero, debo decir que he colaborado con ellos a promover sus casas encantadas. Me caen bien. Se me hacen visionarios. Y por el otro lado, yo también he pasado por mis quince minutos de #Lady cuando conté un muy, muy desatinado chiste en televisión nacional. Pero eso me da mucha perspectiva del odio que se puede generar cuando se apela a quienes piensan, correcta o equivocadamente, que están siendo discriminados.

Todo empezó con un video donde una supuesta modelo rubia pegaba unos gritos terribles contra su compañera “prieta”. Este video fue “filtrado” a las redes y presto: escándalo viral instantáneo. Orgullo nacional avispado. Personas evidentemente ofendidas con semejante racismo. Todas las respuestas razonables y luego todos los trolls que se cuelgan de ellas para sus propios fines. Así funciona esto y lo sabían perfectamente al hacer la campaña.

Pero el problema no es que al final nos dijeran que todo estaba actuado y la intención era celebrar el maravilloso mestizaje de nuestro país. El problema es que lo hicieron a través de un engaño. Ahora sí, y no por citar a aquel pero, Fake News. De por sí ya nadie sabe que es verdad y que no. ¿Qué importa si se hace ruido, no?

Pues importa y mucho, porque aunque no era verdad, la gasolina de esta campaña fue el dolor de muchísimas personas por sentirse atacadas, el odio de otras que buscan cualquier cosa para atacar, sobre todo si es un tema de orgullo nacional. Porque sin el odio en las redes sociales, esto nunca hubiera funcionado.

Sé que hoy hay un evento para dar a conocer el mensaje positivo con el que se quieren quedar: “que somos chingones los mexicanos”, palabras de las actrices del video. Que nuestro mestizaje es hermoso. Perdón, pero siendo tan importante no hay lugar para empujarlo con odio, aunque luego revelen la verdad. Como decían en la película La red social, el Internet está escrito con tinta. No lápiz. Y hay daños que no se van a borrar.

Además, la cerveza es buena. Le va bien, así que explíquenme ¿para qué estar jugando con uno de los fuegos que más pueden lastimar a nuestra sociedad? Me dirán que eso querían, que habláramos de ellos y que lograron su fin. Quizá. Eso no me molesta. Me molesta que no aprendamos la lección de toda esta catástrofe virtual.

¿En serio?

¿Yahir y Nadia son los Paulina y Thalía de la primera generación de La Academia?

Twitter: @SusanaMoscatel