¿Quién va primero, Trump o Weinstein?

Vaya que debe ser difícil ser comediante hoy en día. No solo tienen la obligación de hacer reír a la gente, sino que por lo visto se espera que también refuercen las creencias políticas de su público y les den la razón respecto a quién y cómo debe ser linchado por una avalancha de chistes diseñados para destruir. ¡Wow! Qué agotador conseguir todos esos elementos a la vez sin acabar loco uno mismo.

Eso le pasó ahora a Saturday Night Live, que este fin de semana decidió abrir nuevamente con una sátira de Donald Trump y fue hasta el momento del espacio noticioso Weekend Update (siempre mi segmento favorito), donde le dieron con todo a Harvey Weinstein, el hombre más odiado, sin la menor duda, de Hollywood en este momento.

Destapar más de 30 años de acosos sexuales no es una materia fácil para bromear, es verdad. La regla suele ser muy sencilla en la buena comedia, sobre todo cuando te estás metiendo con personajes de la actualidad o temas sensibles: el golpeado de tu burla debe ser el victimario, no la víctima. James Corden hizo en su espacio un chiste en el que decía “la noche es tan hermosa que Harvey Weinstein ya rentó un cuarto de hotel”. Hmm. Mal chiste, ¿pero parte del complot machista para denigrar a la mujer? Debatible, interesante debate. Por cierto, lo querían linchar a él también por la gracia.

El problema esta semana fue que si los programas de comedia no destruían desde el primer momento a Weinstein, entonces “son parte del complot” contra los conservadores. Y créanme, no es un tema sencillo para hacer un buen chiste que no ofenda a las víctimas, que resulta son muchísimas.

Por otro lado, también están todos aquellos que se quejan, ¿por qué abrir con un chiste de Trump y no del lascivo y grotesco productor?, pues porque a los dos se les ha demostrado lo mismo (acoso sexual serial) y uno se ha quedado de pronto sin nada (muy merecido) y el otro sigue siendo presidente de Estados Unidos. Uno, por cierto, que avienta papel de baño como dictador a una muchedumbre que muere de hambre, no tiene luz y casi no tiene agua, en su propio territorio. Uno que un día amenaza con la cercanía a la guerra nuclear y el otro también, uno que especula en Twitter con quitarles las concesiones a los medios que publican cosas con las que no está de acuerdo, uno que llevó a su esposa en tacones de miedo a ayudar a la gente de un huracán en estados que votaron por él, pero se queja de aquellos que sufrieron de la misma suerte en Puerto Rico.

Sí, Harvey Weinstein es repulsivo. Debe y ya está siendo castigado.

Pongo este ejemplo, porque Saturday Night Live y los demás comediantes se están volviendo la voz de su gente, ante el ataque constante contra las noticias por allá. Espero que el señor Weinstein acabe sus días en la cárcel, si se le comprueba todo de lo que se le está acusando (y no veo cómo no). Pero Trump lo demuestra día con día. ¿Y qué creen? Nos puede llevar entre las patas a todos.

¿En serio?

¿Se tenía que ir tan rápido de México Justin Trudeau?

