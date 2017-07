No es porno geriátrica ¿eh?

Si navegando por internet en portales de periódicos, de todo tipo de periódicos, me topo con textos todos los días que son exactamente lo mismo, ¿no creen que eso ya no debería calificar como noticia? Hoy solamente; Maribel Guardia en traje de baño a los 59 años, Celine Dione se prepara para posar desnuda a los 49, Madonna de 58 celebró el 4 de julio en topless, Brooke Shields modela lencería a sus 52 años, ¿no sería ya una conclusión no novedosa asumir que todas las mujeres del mundo, incluyendo las de cuarenta, cincuenta y para el real usan traje de baño, ropa interior y de vez en cuando hasta se quitan toda la ropa?

Digo, por definición para que algo sea noticia debe ser nuevo ¿no? Pero ahí está, todos los días. Un montón de personas impactadas que estas (y tantos millones de mujeres) no hayan decidido esconderse debajo de sus sábanas tapadas por tres camisones de abuelita, solamente porque ya pasaron unas cuantas décadas en este mundo. ¡Y haciéndolos titulares tamaño monstruo!

Miren, es admirable que ninguna de ellas, de nosotras, no nos dejemos intimidar por el fenómeno que es la exigencia de que solo ciertas formas y edades deben ser la norma y todo lo demás un escándalo. Que en cierto momento de la vida no debes ni ir a la playa si eres famosa porque, aunque no estés ni consciente de ello, seguramente alguien subirá una foto no muy halagadora (Solo Bo Derek fue Bo Derek y solo en esa toma). Por supuesto que entiendo que entonces, ellas prefieran tomar el control de su cuerpo y sensualidad y no dejar que otros reditúen con ella.

Pero seamos claros. Lo que esto no es, es noticia. Poner un bikini junto con la edad de la famosa no es un invento mexicano para llamar la atención. Ni siquiera es un invento del Internet. La revista People, que es la más amistosa con sus celebridades, fue de las primeras que empezó a destacar la edad de las famosas junto con sus nombres e imágenes. Pero ahora es un magneto para los clicks en el Intenet. Lo cual, sabemos bien, que es donde está el negocio.

Así que queridos todos y todas. Si vamos a picarle a ver cómo se ve en Celine a la taaaaaan avanzada edad de 49, hagámoslo como un acto celebratorio, no de morbo de que aun se conserve con vida, que no parezca alienígena. Hoy vivimos mucho más que antes. Merecemos más tiempo para vernos mejor y jugar a la vida. Verán que se sentirá mejor que si se acercan al tema como una extensión a nuestros años maravillosos y no como gerontofilia morbosa en su informativo de confianza.

¿En serio?

¿En serio? ¿La discusión en los medios también es el trasero Instagrameable de Araceli Arambula?

