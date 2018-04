El plan de Luis Miguel

Ha sido muy extraño el fenómeno, pero creo que solo es señal de que le saldrán bien las cosas al Sol, si continúa con todo lo que ha sido trazado. Me llegan mensajes todos los días de compañeros de la prensa de espectáculos de países como Colombia, Venezuela, Argentina y hasta Estados Unidos, siempre con la misma petición: “¿Me pasas el teléfono de Luis Miguel, por favor?”.

Antes de reír siempre tengo que preguntar, ¿El de Luis Miguel, Luis Miguel o el de Diego Boneta que lo interpreta en la serie de Netflix? Muchos sí quieren el de la estrella musical más grande de México. Tratando de ser amable les digo que no creo que ni su disquera lo tenga (exagero, pero háganme el favor). Y respecto a Diego, “pues llamen a Netflix”, suele ser mi respuesta. No por poco solidaria. No porque lo tenga o no. Sino porque creo que muchos están empezando a confundir la figura con tal de tener una nota. Y créanme, si hay alguien accesible y encantador es Diego. Pero estoy segura de que tiene un contrato del tamaño de la biblia, y con buena razón. La serie es una de las cosas más esperadas en la televisión latina en años y años, precisamente porque tiene la bendición del Sol.

En todos los años que llevo de periodista, les puedo decir que solo conozco una periodista cercana que ha tenido entrevistas cercanas con él, y ella es Martha Figueroa. En las buenas y en las malas este es un artista que ha entendido que el misterio es gran parte de su éxito. Por eso, esta serie es un asunto verdaderamente curioso. Y no creo que sea casualidad que llegue después de una mala racha. Como las que tenemos todos. Pero todos no tenemos al mundo entero esperando a ver qué hacemos y si nos da gripa, o si tomamos de más o si andamos con quien sabe quién.

Así que queda claro que, si Luis Miguel controlará esta narrativa, pero también sé, por gente en la producción que sí contará cosas que no ha hecho antes. Es un regalo que nunca ha dado a sus fans y es el momento correcto para hacerlo.

No sé cómo fue que Luis Miguel decidió un día dejar de hacer canciones que funcionaban como éxitos y baladas románticas originales, para irse a lo más clásico de nuestra música y no moverse de ahí. Cuando lo hace bien, nadie lo hace mejor. Pero si ahora ha decidido retarse, revivir esa brillante carrera y entregar más y puedo al menos decirle que los que crecimos con su música seríamos MUY felices con un álbum de canciones inéditas. Uno que narre dónde estamos ahora. Cómo hemos cambiado. Cómo seguimos (o no) creyendo en el amor desde los tiempos de “La incondicional”. Cómo, ahora que tenemos la edad de la “señora” a la que desdeñaba por una jovencita, nos sigue encontrando mujeres. Es algo que todas ellas que siempre pagan millones por las primeras filas en todos sus conciertos, casi ninguna menor de 40 años ahora, quisieran saber. Y ahí la verdadera pregunta. ¿Luis Miguel, creciste con nosotros o te quieres quedar en los 20 años? ¿Habrá respuestas a eso? Solo no se lo pregunten al pobre Diego Boneta. Él tiene su propia carrera y va que vuela para una de nuestras grandes estrellas internacionales. No es vocero del personaje que interpreta. Aunque por ahora será imposible.

¿En serio?

¿Se están tratando de concretar los planes para que Luis Mi invite a Diego a aparecer en el escenario en uno de sus conciertos próximamente?

