Permanencia ‘Supernatural’

Hay ciertos programas televisivos que han estado ahí por tanto tiempo que no nos damos cuenta hasta que llega un aniversario, como el número decimotercero, que ya más allá de ser fenómenos de culto son parte de nuestra actualidad en la cultura que nos rodea. Y eso ha pasado con Supernatural, que no solamente tiene más fans cada día sino que sigue al aire con todo, en México por Warner Channel, los domingos.

Paseamos por el set en Vancouver toda una mañana y fue impresionante ver como cada camisa, cada cacho de utilería e incluso cada invento, cada libro que los hermanos Winchester usan para combatir demonios, siguen ahí. Archivados, cuidados y listos por si tienen que hacer alguna aparición en algún flashback o mundo paralelo.

Sin duda hacer batallar hasta al mismo Lucifer hace que cada temporada se vaya poniendo más y más complicada para contar historias que aún cautiven, pero gran parte de ese éxito, que evidentemente parte de los escritores, aterriza firmemente en los hermanos Winchester, en la vida real Jensen Ackles y Jarred Paleki.

Después de dejarnos jugar con su emblemático Impala, ellos mismos nos recibieron para platicar. Trece años se dicen fácil, pero así es como Jensen cree que lo han logrado:

“Una de las cosas que más nos gusta del show y que ha hecho que dure todo lo que ha durado es que no nos tomamos demasiado en serio a nosotros mismos, pensamos fuera de la norma y nos aventamos a hacer cosas muy divertidas y locas, como el episodio de Scooby Doo. No sé como logramos que eso ocurriera y que el show volviera a ser lo que fue”.

Para los fans, por cierto, ese episodio fue una muy debatida anomalía que terminó siendo considerada, en general, una joya, pero para Jarred, el hecho de poder romper el molde de vez en cuando, ha vuelto mucho más real una experiencia, pues… supernatural.

“Hemos tenido tantas subidas y bajadas. Hemos tenido todo tipo de episodios donde hay realidades alternas. Capítulos donde él (apunta a su hermano televisivo) interpreta a Jason Ackles y yo a Jaderd Palieki, por ejemplo. Pero una cosa de la que siempre estamos seguros es que amamos este universo y lo que contiene. Hago muchas bromas de que me encantan las escenas en las que no sale Sam (su personaje) porque me da tiempo libre, pero la verdad es que lo que me encanta ver es cómo se mueve este mundo desde afuera. Lo hace sentirse más real. Me hace sentir que vivo en este mundo. Deja de ser un mundo. Así sé lo que se siente también como ser un fanático de Supernatural.

En México, por cierto, es uno de los países del mundo donde más fans tiene esta serie y considerando el tiempo que ya lleva al aire ellos celebran el hecho de que hay nuevas generaciones que ya están por fin en edad de verlos y los están alcanzando poco a poco.

Como el caso de una compañera que iba con nosotros a quien le preguntaron, “Tú, por ejemplo, ¿qué edad tenías cuando empezó la serie?” Cuando contestó que once años hubo un silencio incómodo y luego un gran estallido de carcajadas en la habitación.

