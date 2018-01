Lo que hay que saber de ‘La forma del agua’

Volvió fans hasta a los críticos más estrictos, Mi Facebook, que está más que poblado por compañeros de la fuente que cubre y hace crítica de cine, está absolutamente lleno de dos cosas. La primera es de decenas de mis compañeros presumiendo sus fotos con Guillermo del Toro, llamándolo El Gordo, como si fuesen mejores amigos por años (en algunos casos sí lo son) y celebrando cada éxito, cada nominación cada momento de La forma del agua. También hay muchos de nuestros más ácidos y divertidos compañeros quienes se burlan de ellos. ¿Les cuento un secreto? Eso pasa mucho en nuestra fuente. Muchos de “los críticos serios” se la viven riéndose de las fotos que los reporfans suben con las estrellas de Hollywood. Hay mucho fuego “amigo” en esta fuente y por supuesto, mucha controversia sobre si uno puede ser un buen reportero de cine siendo fan (en lo personal creo que es imperativo serlo, mientras eso no nuble tu capacidad de análisis ni habilidad de opinar con sinceridad). Pero en el caso de Guillermo del Toro, aunque hay varios que no suben sus fotos con él porque “qué oso”, la verdad es que es uno de los hombres más queridos, respetados y sí con más fans de este lado de la industria. Y nada de eso ha sido gratuito.

Está de moda, por los motivos correctos, Por supuesto que el hecho de que la crítica nacional e internacional haya enloquecido con La forma del agua ayuda, pero eso nunca es garantía en la taquilla. Quiero ver a partir de hoy qué tan fácil está conseguir un boleto para esta película porque solo con ver los avances, con escuchar a Guillermo hablar de ella, sabemos que es un producto del amor y el talento hechos uno.

Pero también toma unos riesgos tremendos, que no cualquiera hubiera podido manejar. Hablemos después de que la vean y me dicen qué opinaron de la escena del baño, por ejemplo. En lo personal a mí me pareció un verdadero triunfo de la claridad y la honestidad. Si eso no se hubiera contado de esa manera podría haber resultado… no diría nunca monstruoso en este contexto. Los monstruos son la ley. Pero, sin duda complicado de asimilar de la manera que Guillermo quiso. Es un logro impresionante en términos de producción, porque esta trabaja a favor de la historia, nunca distrae. Además, es un homenaje a lo más preciado de la televisión y cine de antaño. De la manera más natural y fluida del mundo, Del Toro logra hacer que su historia de amor, guerra fría, monstruos y suspenso flote alrededor de todos estos elementos, haciéndola perfecta.

¡Porque Guillermo es mexicano! Y no. No es el eterno discurso de que nos tiene que gustar solo porque venimos del mismo país. Es porque cuando una reportera de China le preguntó en los Globos de Oro: “¿Cómo lograba encontrar el balance entre el terror, el lado oscuro de la naturaleza humana con el hecho de que él también es una persona alegre y amorosa?” su respuesta fue, “¡Soy mexicano!”, y luego elaboró de una manera extraordinaria muchas de las mejores cosas de la naturaleza de los que somos de aquí. El mundo entero está celebrando lo mejor del cine a escala mundial, y este año no me cabe la menor duda que es nuevamente de un mexicano.

¿En serio?

¿Estrenan la nueva película de Woody Allen contra la de Guillermo del Toro? ¿No deberían contraprogramarla con una de superhéroes o algo por el estilo para que el público no atendido corra a verla?

