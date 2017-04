Mancera y la Hilton

Justo hace dos días me preguntaba en este espacio que si seguía siendo noticia o de interés general la presencia de Paris Hilton en nuestro país. La mujer pasa muchísimo tiempo aquí. La última vez que me la topé estaban tomándole unas fotografías en las escaleras del hotel Four Seasons y no dejaban pasar a nadie. Así que con la misma cara que suelo poner cuando me quedo atorada en el tráfico de Insurgentes, me detuve a esperar. Y en lo que lo hacía, alguien de la producción gritó en inglés: “Asegúrense de que no haya un solo celular que esté afuera que no sea de nuestro equipo”.

¿Perdón? Me aguanté el coraje, porque ese día en particular tenía todas las emociones a tope. Era noviembre y una noche antes, la madrugada de ese mismo día precisamente, acababa de ganar Donald Trump. Pero al mismo tiempo yo estaba feliz; la razón por la que estaba en ese hotel era porque tenía mis entrevistas y un buen rato para convivir con mi ídolo Lin-Manuel Miranda (Moana, Hamilton) y la producción de Paris obstruía mi paso. ¿Encima de eso tenía que escuchar a un montón de extranjeros (y uno que otro local) decirme cuándo puedo usar mi celular en mi país? Y peor aún: ¿A poco tenía cara de que quería tomarme una selfie con miss Hilton.

Nada contra ellas. Sí, es verdad. El término socialité me provoca sarpullido, pero la verdad es que sí es de admirar cómo la mujer se ha mantenido vigente como empresaria. También sería un tema muy interesante de análisis saber por qué México la consume tanto, pero no me molesta. No es, por ejemplo, la asesora presidencial Ivanka Trump.

En fin. Paris ha vuelto y en los eventos donde las altas esferas de nuestra sociedad se codean, la vimos conviviendo y tuiteando lo lindo que es el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Hay temas políticos, hay temas comerciales y hay temas que simplemente uno no comprende. Pero Paris nunca ha sido una mujer que regala sus tuits sin interés de por medio. Aunque sea capital político, alguna inversión a futuro o simple apariencia de estar siempre en medio de todo (lo está).

Pero no pude dejar de pensar y reír con la comparación de uno de mis momentos favoritos de cuando la realidad política se topa con la ficción. Pensé en un tuit muy similar hace un par de años, donde Kevin Spacey, en su supersonaje de Francis Underwood, hizo lo propio con el presidente Enrique Peña Nieto.

Ahí le llovió, tanto al actor (quien es conocido no solo por su extraordinario talento, sino por sus humores extremos), y tuvo que explicar que no sabía un demonio de la política mexicana y nadie le había dado 8 millones de dólares por el tuit. Le creo. Los políticos en altos puestos siguen siendo materia de intriga y hasta de entretenimiento para los famosos, sobre todo si vienen de otros lares y no cargan con la diaria opinión pública que estos generan. Pero seamos muy claros, el personaje de House of Cards nada tiene que ver con la culpable del fenómeno Kardashian y en cierta manera fundadora del fenómeno mediático, derivado de los reality shows, que nos tiene como nos tiene. Otro famoso republicano empezó así y ahora ocupa la Oficina Oval. Y él también se tomó la foto en México antes de ser electo.

¡Que alguien me explique!

