Frida Kahlo, su muñeca y su familia

Hace muchos años conocí a las únicas herederas directas de Frida Kahlo, Mara Cristina Teresa Romeo y su hija Mara de Anda, hija y nieta, respectivamente, de Isolda Pinedo (hija de Cristina Kahlo, hermana de Frida) y familiares de la gran artista que tanto representa a México. La única persona que podía realizar el registro del nombre e imagen de Frida Kahlo era Isolda.

En ese entonces estaban lanzando su empresa, en la cual se promovían productos de alto nivel, como lentes y mascadas con el nombre y en honor a la pintora. No puedo decir que el tema fue libre de controversia, recuerdo más de una conferencia de prensa en la que los reporteros de cultura hacían preguntas bastante rudas a las empresarias, pero el hecho es que ellas tenían los derechos sobre la marca y lo que se hiciera con ella.

Me tocó vivir de cerca el proceso y sé cómo empezó. También sé que en el camino, en la búsqueda de socios se conformaron empresas que desde entonces se han tratado de disolver. Hay una serie de datos confidenciales al respecto en las cortes y evidentemente no es mi lugar determinar cómo podría terminar eso, pero sé, de hecho, que ha estado ocurriendo y es un proceso lento.

Por eso la controversia respecto a la muñeca Barbie de Frida Kahlo va más allá de que si nos parece bien que esta figura tan importante para nuestro país sea representada por una muñeca popular y controvertida aunque sí, sin duda, empoderada.

La realidad es que si lo que se pretende es rendirle un homenaje a México con este lanzamiento, la situación, que legalmente se ha desarrollado en Panamá, no es precisamente la ideal. Sea cual sea la resolución legal del conflicto con los socios, el hecho es que la familia mexicana de Frida es la que se enteró por los medios que la compañía con la que trabajaban para impulsar la marca y con la que están tratando de disolver la sociedad hizo este trato con Mattel.

Insisto, aquí hay controversia por donde lo veamos. Pero a mí no me lo cuentan, porque estuve muy cerca de todo el lanzamiento de la idea de hacer productos con los derechos legales del nombre de Frida Kahlo, vi cómo se armó la compañía y cómo se trabajaron las cosas. Nunca fue fácil, pero era un negocio de familia, en el cual, quizá, el problema fue incluir socios que no lo eran. Este no es un asunto resuelto ni de lejos, aunque nos aseguren que sí.

¿En serio?

¿Ya salieron los gandallas que están tratando de vender en las redes por una fortuna los boletos gratuitos para las Master Class que Guillermo del Toro dará en Guadalajara?

Twitter: @SusanaMoscatel