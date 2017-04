Un 'chavorruco' llamado 'Star Wars'

Ustedes, ¿qué estaban haciendo exactamente hace 40 años? No se me ofendan milennialls, porque a pesar de lo que las extrañas decisiones que sus padres tomaron al educarlos como generación privilegiada, el hecho de ya llevar unos cuantos añitos más sobre la Tierra tiene sus ventajas. Y sus propios e irrepetibles recuerdos.

Yo me acuerdo exactamente qué estaba haciendo. Berrinche. Un enorme berrinche, porque aunque aún no había cumplido los 5 años sabía tres cosas primordiales de la vida. Amaba ir al cine y solo había una cosa más emocionante que hacer eso, correr por los pasillos (supuestamente durante el intermedio para subir por lo que parecía una montaña para tocar la pantalla. Yo jamás me esperaba al intermedio), y entonces la tercera cosa. Sabía que se había estrenado algo increíble con espadas láser y una princesa a quien le dejaban jugar con ellas. Y sabía que por no haber esperado para el intermedio la última vez que había ido al cine, estaba castigada. No podría ir a ver La guerra de las galaxias.

Así es como sé con absoluta precisión lo que estaba haciendo un día como hoy hace cuatro décadas. Llorando. Y llorando. Estaba castigada y no me llevarían esas semanas al cine. Y de no haber sido por un piadoso perdón de última hora (y el hecho de que las películas duraban años en los cines en esos tiempos, suficiente para que mis pobres padres recuperaran fuerzas otra vez) hubiera sido hasta El imperio contraataca que hubiera visto las cintas de George Lucas en la pantalla grande por primera vez. ¡Tomen eso, novatos!

Claro, recapacitando un poco, la verdad es que estaba muy pequeña para entender bien lo que pasaba en esa primera vuelta en la pantalla. La dos era la perfecta, no me pidan que recuerde cuál es en esos endemoniados capítulos, me niego; se lo dije a George Lucas cuando reinauguraron Star Tours, hace años en Disney, y lo sostengo, entender el concepto de una escala sexual de una oruga cósmica, sin problema. ¿Saber cuál se supone que ocurrió antes o después? ¿Pensar que la uno no es la primera y que la de Diego Luna fue incluso antes? Me dan ganas de salir corriendo de nuevo por los pasillos del cine. Y eso que ya no hay intermedios. Y hace años me dejaron de medicar para ello.

¿Así que ven de todo lo que se perdieron milennialls? Y eso que ni he empezado a contarles lo deliciosas que eran las palomitas rancias que arrastraban en bolsas gigantes de basura y que eran el tesoro del sindicato. Ese mismo que interrumpió una de mis primeras persecuciones del Halcón Milenario contra no sé qué era para hacer una breve pausa y vendernos porquerías. Mueran de la envidia.

Pues sí. Star Wars ya es cuarentón y temo informarles que por más que les duela, sean fans de la saga o no, no hay nada por lo que su generación y la mía peleen tanto por ver cada vez que hace algún tipo de aparición.

Así que les propongo algo, milennialls. Digo, después de tantos sacrificios por parte de los que no se han ido al lado oscuro y aún quieren que no nos matemos entre nosotros. Tomemos este puente generacional como un lazo que une a nuestras vidas. Si están dispuestos a decir que son totalmente fans del fenómeno que nos definió, cuando muchos de ustedes estaban siendo concebidos y podemos olvidar por dos minutos que Disney está exprimiendo hasta el último Ewok que tienen, entonces seguramente podemos encontrar muchas otras cosas por las que estar de acuerdo. Ándenle, háganlo para celebrar el privilegio de que ustedes ya nacieron en un mundo donde los cines eran mucho más que Hollywood, La Raza y varios más, y sobre todo por el perrito de Carrie Fischer, quien me dicen que está triste, pero bien, dentro de todo.

