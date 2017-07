En serio. Esto no tendría por qué ser asunto mío ni de ninguno de nosotros, de no ser porque nietos, hijos y hasta sobrinos ocuparon gran cantidad de la fuente esta semana, citándonos a conferencias de prensa para explicarnos por qué las herencias de sus ilustres parientes deberían caer en sus manos y no donde los testamentos claramente dice que deben llegar.

Sé que hay mil peripecias legales, maneras de impugnar, formas de invalidar, pero seamos honestos, ¿para qué necesitan a la opinión pública si esto es algo que supuestamente se debería resolver en los tribunales? ¿No sienten tristeza por el legado noticioso que están dejando tras los nombres de algunas de las más grandes estrellas en la historia de nuestro país? Esta semana los nietos de Cantinflas (que aseguran que solo quieren hacer un museo y no quedarse con nada) y los hijos de Juan Gabriel, quienes aparentemente se reproducían como si la subsistencia de la humanidad dependiera de ello, dieron la nota.

Así que ahí estaban los reporteros de espectáculos escuchando las motivaciones legales y emocionales de dónde se debería ir todo ese dinero, dejando claro, una vez más, que uno puede hacer arte toda su vida y que al final nunca faltará quien quiera descalificar tus deseos finales si de una buena lanita se trata.

Insisto, no me meto yo. Nos metieron. Pero por más escándalo que se arme el sistema legal tiene reglas muy distintas al farandulero. Y una vez terminada la última instancia en estos asuntos lo único que quedará, gracias a estas ridículas conferencias de prensa y pleitos que seguramente ocurren en la mayoría de las familias adineradas, es un triste recuerdo de que no los dejaron descansar en paz. Caso y punto: Pedro Infante y María Félix.

Famosos con hijos que conocemos y más aquellos que seguro aparecerán cuando ustedes ya no estén con nosotros. Háganse un favor y mejor hereden en vida. Y lo demás déjenselo a la asociación en pro de la causa que más crean. En serio, nos ahorrarán muchas horas de cobertura y conferencias de prensa y evitarán que esos pleitos sean lo único que salga en los buscadores de internet cuando las futuras generaciones se cuestionen sobre las maravillosas cosas que hicieron en vida.

¿En serio?

¿La gran defensora de Donald Trump es ahora Lindsay Lohan? ¿Y eso me sorprende porque…?

