¿Quién gana los maratones de Netflix?

La compañía de streaming que más se ha apoderado hasta ahora de nuestras vidas de vez en cuando suelta algo de información, aunque se han mantenido más que firmes en dejar muy claro que no serán números específicos de audiencia. Pero de vez en cuando nos dan datos bastante interesantes que nos ayudan a entender por qué ciertas producciones se siguen haciendo y cual es verdaderamente el interés en nuestros territorios respecto al contenido que tantos presumen “han reemplazado para siempre a las telenovelas”.

Así que ahí les van. Las reglas son muy simples. Estas son las series originales que más rápido se ven una vez que han sido lanzadas a la red en nuestro país. Netflix enfatiza que no son, necesariamente, las más vistas, sino las que son terminadas en menos de 24 horas por sus, evidentemente, fans.

También hay que considerar que no todas las series tienen el mismo número de capítulos, pero la próxima vez que alguien se queje de que solo ve Netflix porque esta harto de lo que ve todos los días o en las noticias o la televisión abierta puede asegurarle que El Chapo es la sexta serie con más bingers (aquellos que ven un capítulo tras otro) en nuestro país. Netflix no promueve en particular esa palabra, pero los que lo hemos vivido sabemos que funciona a la perfección.

La variedad es bastante interesante, Drew Barrymore tocó fibras con su serie goreSanta Clarita Diet cuando se estrenó hace ya meses en nuestro país, quedando en quinto lugar y la nostalgia pudo con muchos, gracias a los capítulos especiales donde regresaron Rory y Lorelai en las Gilmore Girls, serie de Amy Sheridan Palladino que evidentemente tiene muchísimos fans en México, sin duda quedó en cuarto lugar de esta lista porque es mucho más fácil terminar cuatro capítulos en 24 horas que los habituales, en promedio, 13.

Como en todo hay universos que se apoderan de los mundos de los fans, que lo son todo para sus seguidores y quizás nunca registren en el algoritmo de Netflix para muchos de nosotros. Pero el hecho es que la serie The Seven Deadly Sins, anime de tronos y princesas, está en el número tres de esta lista. ¿Y qué creen? Son 24 episodios en la temporada. Eso debe ser algún tipo de récord mundial.

Los superhéroes serán casi siempre los líderes de todo tipo de listas de popularidad y eso casi ocurre en el caso de Marvels Defenders, pero resulta que los Iglesias pudieron más. Sí, señores, la serie mas maratoneada cada vez que estrena en nuestro país es producto nacional y un éxito a pesar de cualquier crítica: obviamente hablo de Club de cuervos.

Muy bien, señores , los felicito. Hay variedad, nostalgia y contenido para todos los públicos. Pero saber que House of Cards no está en la lista de las 20 de nuestro país, que Black Mirror ni se coló por ahí y que OITNB está hasta el lugar 16 me sorprende muchísimo. Y me parece impactante comprobar una vez más que vivimos en un mundo tan segmentado que las cosas más populares para millones ni siquiera existen para millones más. Hay tanto que aprender.

¡Que alguien me explique!

¿La Chilindrina o algo que se le parece puede coincidir en el mismo universo que Stranger Things de alguna manera?

Twitter: @SusanaMoscatel