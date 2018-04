Manual vs. Trump

No cabe la menor duda de que los nuevos formatos para ver televisión también vienen con una gran libertad que antes no había. Simplemente veamos series como El Chapo, Ingobernable o la nueva producción de Gael García Bernal, Aquí en la tierra. Cuya existencia no está ligada a los presupuestos de gobierno, cualquier gobierno, y podemos darnos cuenta de que la narrativa, al menos por ahí está cambiando. Y mucho.

Les voy a platicar ahora de una de mis series favoritas, que actualmente solo se puede ver en el streaming de CBS en Estados Unidos, pero que ya está siendo negociada para que nos llegue por acá en una de las plataformas internacionales. Se llama The Good Fight, y sí, es una continuación o spinoff de The Good Wife de Ridley Scott, escrita por el matrimonio King.

No quiero decirles mucho sobre ella, para que se la devoren como yo, cuando llegue a oportunidad. Y lo que sigue sí podría ser un pequeño spoiler, pero vale mucho la pena comentarlo por el momento y la forma en la que se empieza a transmitir en Estados Unidos.

Justo la semana en la que las investigaciones contra Donald Trump llegan al punto en el que todas las computadoras de su abogado personal, Michael Cohen, son confiscadas por los investigadores de todo lo que se le imputa, ocurre el siguiente capítulo en la serie de abogados.

La grandiosa actriz Christine Baranski vuelve a interpretar a Diane Lockheart, exitosa abogada liberal que lo pierde todo exactamente en el momento en el que Trump es electo. Sin ponerle otro nombre al presidente, sin pretender que la ficción no está basada en la realidad actual de su país, en la horrible división que se vive, en los enojos, racismo y violencia que predomina estos días, ella y sus socios de pronto se ven convocados (es un solo capítulo) por el Partido Demócrata para proponer qué harían para ganar el proceso de Impeachment (juicio hacia un Presidente) si logran retomar las causas legislativas en las próximas elecciones que serán medio término.

Lo que sigue es muy entretenido, pero en realidad es un instructivo brillante, un debate legal y una serie de datos excelentes respecto a cómo se podría ganar semejante caso cuando (no sí, cuando) los demócratas crean que lo pueden ganar. Es una clase de leyes, pero también de lo que funciona hoy en día en la política. En cierto momento alguien grita: “Hillary se equivocó. Si ellos caen tan bajo, nosotros tenemos que serlo aún más”.

Y ahí un debate que a todos nos interesa, pero ante todo, un manual muy interesante y bien elaborado para cuando esto ocurra en la vida real. ¿Quién dijo que las series solo buscan entretener? Esta, me parece, pasará a la historia.

