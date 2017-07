De ‘Luismi’ y la Trevi hasta los ‘vloggers’

Ya sé que no es lo mismo. Que tanto la productora como los involucrados en hacer la serie de Luis Miguel son personas muy serias y, por favor, nadie confunda a los personajes, pero después de ver a tantos niños hacer casting tras casting, algunos sin ningún remoto parecido a El Sol, no pude evitar regresar a mi infancia y recordar uno de los más firmes “NO” que mis padres me aplicaron en esos tiempos.

Había recién pasado el shock de que me dijeran que no podía participar en el concurso de “estamos buscando a las dobles de Heidi y Clarita” (menores de 35 años, favor de consultar Google), porque “no te pareces a nadie ahí”, me dijeron y con eso el asunto parecía terminado, cuando salió el infame “Buscamos a la doble de Lucero”.

Claro que tampoco me parecía a Lucero. En absoluto. Pero al menos mi pelo medio alcanzaba el tono y las trencitas de Chispita y lloré, patalé y rogué. “No”. Y me llevaron a mis clases de natación.

Narran todos los presentes que en ese concurso fue donde Sergio Andrade conoció a Gloria Trevi y el resto de la historia se cuenta sola. Ver a tantos niños soñar con ser Luis Miguel me hizo recordar los tiempos en los que solo soñábamos con la fama que una gran televisora nos podría dar. No es lo mismo. Ni de lejos. Pero vengo de una generación llena de historias de terror respecto a los papás que a fuerza quieren que sus niños sean estrellas. Y entonces me tengo que preguntar.

Si ahora las más grandes estrellas están en internet, ¿será que esta generación se salvó un poco? No de las estúpidas ganas de ser famoso solo por serlo, eso es un arte que dominan como nadie en la historia de la humanidad. ¿Pero el hecho de que no dependan de un montón de adultos, algunos ambiciosos, otros siniestros para ponerlos en el reflector será su salvación?

Claro, no falta el gandalla. Pero la información para figurar hoy en día, ser famoso y vivir de esto ya no depende de un productor en un círculo muy cerrado de una sola televisora. Y finalmente, por más que no entendamos algunos cómo es que (según recién aprendí de Álvaro Cueva) lo más exitoso en las nuevas generaciones es ver vlogs de personajes jugando videojuegos.

El hecho es que la disolución del antiguo star system (y lo estamos viendo ocurrir ante nuestros propios ojos) abre un millón de oportunidades y vayan ustedes a saber cuántos nuevos peligros.

Sé que hay miles de chavitas que matarían por ser Yuya. Pero no creo que sea nuestra nueva Lucerito, ¿o sí?

¡Que alguien me explique!

¿Qué demonios tiene que hacer Donald Trump para que reaccionen por allá? Y hablo de sus propios Minions.

Twitter: @SusanaMoscatel