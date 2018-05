¿¡Qué estás haciendo con nosotros, Luis Miguel!?

Para llevar cuatro capítulos, he hablado mucho de esta serie, pero es que me parece el fenómeno televisivo más interesante y sin duda enloquecedor que me ha tocado ver desde que la televisión cambió para siempre con el streaming o, para ser precisos, Netflix.

Es verdad, los domingos en la noche millones de personas alrededor del mundo desaparecían del plano para ver Game of Thrones. Yo sabía que no debía esperar ni llamadas ni respuestas ni la menor interacción social cada vez que había un capítulo de estreno en HBO. Y si bien hay otras formas de ver después esos capítulos, y además habrían las inevitables repeticiones, la mayoría de la gente seguía (y sigue a pesar de HBO Go) con la mentalidad de televisión por horarios con la gran productora de contenidos que es esta compañía.

Lo que no, me esperaba era lo siguiente. Reunión tranquila con mis amigos domingo por la tarde, gran plática, música, todo mundo muy a gusto (espero), pero por ahí de las 7:30 u 8:00 de la noche empecé a ver muchos relojes que eran consultados. “¿Se están aburriendo?”, al fin me atreví a preguntar y un coro de voces dijo, “No… pero es que ya van a ser las 9:00”. “OK ¿y…?”. “Ay, Moscatel”, me gritó mi compañero Omar Ramos. “¿¡Qué, no ves a las 9:00. Es Luis Miguel!?”. Varios asintieron. Algunos sin la menor vergüenza.

“Ta bueno. Lárguense todos”, dije entre risas. “¿Pero no están olvidando que LuisMi está en Netflix? A la hora que lleguen y piquen el botón empieza, cuando se les dé la regalada gana”.

Pues sí. Pero no. Es a las 9:00. Les traté de explicar que y no eran los tiempos de Siempre en domingo (doble ironía por la aparición de Raúl Velasco en el capítulo de la semana). Y ellos me reviraron con algo de lo que yo escribí ampliamente cuando inició el fenómeno de Netflix en nuestro país. Los spoilers en los tiempos del streaming.

Tuve en su momento muchas platicas con los grandes ejecutivos de Netflix. Ellos estaban haciendo sus propios estudios al respecto. En algún momento dudaron si la gente tendría la paciencia para volver a esperar una semana para ver el siguiente capítulo de su serie favorita después del maravilloso ataque televisivo que nos hemos dado con el “binging”, hicieron de hecho algunos experimentos que funcionaron a medias (aún extraño a Chelsea, por cierto) pero creo que nunca habían visto algo así.

Sabiendo que esta serie tiene la aprobación de El Sol, que cada cosa que se cuenta pasó por él (aunque admiten que de pronto hay una que otra libertad creativa), nos está dando respuestas a preguntas de la cultura pop nacional que hemos tenido por décadas. Y de pronto nos damos cuenta cómo es que los personajes más relevantes (y una que otra sanguijuela) merodearon por esa historia de maneras que jamás imaginábamos. Está de impacto.

Pero viene lo más rudo. La parte política. La visión de nuestra más grande estrella y de cómo el juego de la política sucia en nuestro país marcó su vida. Y aunque tenemos sospechas, la serie de Luis Miguel no ha tenido miedo de apuntar a nada ni a nadie. Y en cuanto se hace, se atascan las redes de memes, opiniones, historias, fotos y videos originales. Yo nunca había visto algo así. Y con las tensiones políticas de estos días nadie puede decir que no es relevante un fenómeno popular que comienza a señalar a algunas de las figuras más siniestras de nuestra historia, contrastadas con el showbiz. Aunque ustedes no estén viendo la serie, seguro se están enterando.

Twitter: @SusanaMoscatel