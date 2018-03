Nos quieres volver locos, WhatsApp

Todo lo que se haga en la vida por acabar con el spam recibirá aplausos de mi parte, pero el nuevo plan del sistema de mensajería instantánea en el que le avisarán a los receptores del mensaje que ha sido mandado más de una vez puede crear muchas situaciones bastante extrañas y hasta incómodas.

En la siguiente actualización, si sus teléfonos deciden no enloquecer, el servicio ahora le avisará al receptor que el mensaje no es SPAM y que se ha reenviado más de una vez. Adiós al análisis colectivo de tus contactos más cercanos si lo que quieres es interpretar exactamente el tono del mensaje enviado, ya sea por una pareja romántica o un jefe potencialmente enojado. Nadie quiere saber que es parte del montón. Y si sí, esto podría incentivar la creación de más grupos de los chats, lo cual creo que ya haría insostenible el balance del reloj apocalíptico contra el tiempo que realmente corre en la humanidad.

No, no es para tanto. Está bien saber cuándo te llega un meme de aquella persona que tanto deseabas que te escribiera. Si el mismo teléfono te avisa que se reenvío a varias personas te rompa el corazón en el momento. Pero te evitará la pena de luego verlo en el teléfono del resto de la oficina y tratar de evitar la inevitable cara que harás al tratar de calcular a cuántas más les causó la misma reacción que a ti. Todo tiene sus ventajas y desventajas.

Es como el “mensaje eliminado”. ¡Perdón, pero en muchos casos es peor! Es una versión moderna de llamar a alguien y colgar el teléfono. Ya con detector de números telefónicos. “¿Me hablaste?”, preguntaban. “¿Yo?.., nooooooo, se ha de haber marcado solo en mi bolsa”, era una respuesta difícil de refutar. Pero el “mensaje eliminado” en plena pantalla nada más deja clarísimo que lo pensaste y te arrepentiste.

Claro, también puede ser que se lo mandaste a la persona equivocada. Lo que hubiera dado por tener esa posibilidad cuando sin querer le mande a mi jefe un mensaje que era para mi amiga y que tenía que ver con “los dolores e inflamaciones inevitables en este momento del mes”. (Me acabo de morir un poquito de nuevo solo por recordarlo). Pero a todo nos debemos adaptar.

Y hablando de mensajes.

Un breve recordatorio. Las flores que nos dan hoy, en el Día Internacional de la Mujer pueden ser bienintencionadas, pero dejan claro que quien te las dio no tiene ni la menor idea de qué se trata todo el asunto. Pero los memes del Día Internacional de la Mujer. Esos deberían ya tener una carga penal. No solo por despistados, por distraer del tema de la lucha de equidad de género, sino porque son inevitablemente cursis (A Snoopy no podría importarle un cacahuate este día) y te distraen el día entero.

