Lasseter nos traerá a sus muertos

Desde el momento que me vio levantar la mano John Lasseter, cabeza de todo lo que es animación en Disney y Pixar, me preguntó: “¿Qué te pareció el avance de Coco?”, antes de que yo le pudiera hacer la pregunta. El ícono de la animación es famoso por hacer preguntas, y me consta que lleva al menos siete años haciéndolas, respecto a una de las tradiciones que más representan a México, el Día de Muertos.

“Nunca se iba a llamar así”, me respondió cuando le pregunté por ese título, que por muchos años identificó al proyecto. “Ustedes no se imaginan lo difícil que es ponerle nombre a estas películas. Pero ya verán por qué se llama como se llama cuando la vean, y nunca le quisimos poner el nombre de sus festejos, porque eso es algo muy sagrado que hay que respetar”.

El reto es muy difícil para ellos. Tienen que hacer que una cinta que, sin la menor duda, está basada en nuestras tradiciones tenga sentido en todo el mundo, sin traicionar en ningún momento el sentir original de honrar a nuestros antepasados, pero siendo fácilmente interpretados por quien sea que vea la animación.

Después de todo es la prioridad de Pixar este año. Pero hay que decirlo, el hombre de las coloridas camisetas hawaianas siempre tiene el tiempo y la generosidad para platicar, preguntar aprender y conmover.

“Desde que aprendí más de la cultura, de lo que son sus festividades de noviembre, yo empecé, hace unos tres años, a poner un altar con mi familia. Mis padres, ambos murieron en los últimos 10 años. Mi hermano antes, de sida, y hace poco mi suegra, así que decidimos honrarlos de esa manera. Ponemos sus fotos y sus cosas favoritas en un altar. Espero que mis hijos sigan con esa tradición, que nos parece hermosa”.

Sin duda, Coco tendrá sus detractores. Ya los tiene, aunque no han visto absolutamente nada, pero el hecho de que una compañía como Disney o Pixar haga una recreación de lo que es materia de tanto orgullo e identidad para tantos mexicanos es un riesgo que saben que están tomando. Pero como nos dijo Lasseter: “Aquí contamos historias. Esperamos que las mejores del mundo de la mejor manera”, y difícilmente podemos discutir con esas intenciones.

Desde que se anunció que el estreno mundial será durante la apertura del Festival de Cine de Morelia hay mucha emoción y muchos críticos, también. La misma directora del festival, Daniela Michel, tuvo que decir: “El buen cine va más allá de lo animado y lo comercial”. Por las escenas que pudimos ver, esto estará muy bien.

Terminando la plática que John Lasseter tuvo con algunos medios me acerqué a él, hasta un poco cuidadosa, porque ya había pasado nuestro momento y no quería que pensara que me quería tomar una selfie con él, como muchos estaban haciendo (no juzgo, es un evento para fans, pero prefiero no hostigar cuando es posible).

Lo que sí hice fue preguntarle: “¿Estará en Morelia?”. Su enorme sonrisa y emoción me dejó claro la respuesta antes de que contestara: “¡Sí!, mi esposa y yo estaremos ahí. No podemos esperar”. La verdad, nosotros tampoco.

