Impunidad y publicidad

No, todavía no voy a hablar de cómo le está yendo a los famosos que usan sus redes sociales para apoyar a cualquier precandidato a la presidencia especialmente a aquellos del PRI/PAN y otras alianzas de viejos conocidos, pero no. Eso apenas va empezando y prefiero por ahora hablar de cómo el cine a veces imita lo más terrible de nuestra realidad y lo lleva mucho más allá.

Por eso hoy les cuento del brillante y loco (dicho con la mayor admiración del mundo) Martin McDonagh, quien ha hecho joyas como En Brujas y Siete Psicópatas. Miren, con platicarles que es admirado y respetado como el maestro del “teatro de la crueldad”, me parece que dejo claro por dónde va la cosa. No sé puede escapar de lo rudo de la narrativa así que entonces queda una de dos: o uno se resiste o lo acepta como la realidad las siguientes dos horas. La mayoría de los que hemos visto Three Billboards Outside Ebbing Missouri nos hemos dejado ir. Y es una experiencia que vale mucho la pena, por más difícil que a ratos parezca.

La verdad es que cuando me enteré de la premisa, al principio no pude más que tener un terrible dejavú respecto a profundamente dolorosos casos en nuestro México donde, en efectivo, no es ficción para algunos el rentar espectaculares en la calle para exigir justicia por sus hijos víctimas de la delincuencia y las autoridades negligentes (el mejor de los casos) y así empieza esta historia. Una madre desesperada por no tener respuestas hace exactamente eso. De ahí lo que se desata tiene más que ver con la imaginación del autor, que con cualquier realidad que conozcamos, pero digamos que en cierta forma es tan doloroso como es catártico. Y sin la menor duda, extremo a más no poder.

¿Garantías para los premios importantes de actuación? Frances McDormand y Woody Harrelson (probablemente de reparto) quien no deja de sorprender. Pero no despeguen el ojo de Sam Rockwell ni por un momento. No solo tiene las mejores (más espeluznantes) frases de toda la película, sobre él recae lo mejor del humor negro y mucho más. Ah y ¿mejor guión? Sería un robo si no lo obtiene.

Ahora sí, ya se estrenaron en Estados Unidos todas las cintas que van por el Oscar y todos los premios que vienen en camino y les seguiremos contando por aquí de las que más nos han impactado. Aunque sea para presionar, antes de las nominaciones, para que todas se estrenen en nuestro país en tiempo y forma. Digo, no todo son los Jedis.

