'Set visit' irreal

No es la primera vez que tengo el privilegio de cubrir las grabaciones de una de mis series de televisión favoritas. Lo que antes parecía imposible, un acercamiento contundente y sin filtros de la prensa mexicana (latinoamericana, de hecho), ahora es una realidad gracias a que la mayoría de las series que ocupan nuestras horas y a veces noches enteras ya son parte de compañías trasnacionales que no solo aprecian, sino que buscan y agradecen la manera que tienen nuestras culturas de ser ferozmente leales a los productos televisivos que amamos. Mucho más que al cine, que empieza y termina (para la mayoría) en una sola tarde. No, las series se vuelven parte de nuestra existencia y si tocan esas increíbles fibras que nos mueven, pues ya nos tienen para siempre.

Recuerdo hace ya cinco años cómo, en el set de House en Los Ángeles, quien les escribe casi llora de la emoción y no se podía mover cuando pasamos frente a la oficina del médico más adorablemente insufrible (cómo te extraño, Gregory) de nuestros tiempos. Vi su escritorio y me descubrí emocionada, de verdad emocionada por el hecho de que reconocí la pelota con la que jugaba capítulo tras capítulo en la serie. De ahí me iba a entrevistar a Steven Spielberg a Bruselas, pero no les miento, por más que amo, amo y amo al maestro, nada me causó más emoción esos días que ver a Hugh Laurie pasar por ahí, tomar la bola, ponerse a jugar con ella y saludarnos de una manera tan amable que casi me decepcionó. “¿Qué ocurrencia de House de ser amable?” “¿Qué estaba pasando en el hospital de Princeton-Plainsboro que la cafetería estaba junto al quirófano?” “¿Por qué House estaba siendo tan adorable con todos sin un motivo perverso?”. Así es, ni siquiera los más afortunados reporteros de espectaculos queremos que nos rompan la fantasía respecto a nuestros personajes favoritos. Así que los únicos que tienen permitido tratarme mal en una entrevista son Hugh Laurie (no lo hizo) Frank Underwood (sí lo hizo, pero no por House of Cards, sino por la cochinada de Superman que, a pesar de su talento como Lex Luthor no pudo salvar, así que lo perdono) y Constance Zimmer, por su maravilloso personaje de Quinn King en la serie UnReal de Lifetime. Constance no solo no me trató como lo hubiera hecho la manipuladora, fría y cruel, pero adorable, productora de reality show que interpreta, sino que fue tan adorable y brillante que salí soñando con que fuera mi mejor amiga.

No es la primera vez que tengo la oportunidad de pasar un día entero con Constance mientras trabaja, así que les puedo decir que el talento que tiene para hacer una escena complicadísima, donde interpreta a un ente del mal, y de ahí pasar felizmente (mientras come algo rápido en el inter) a dar una generosa e inteligente entrevista no es novedad para ella. Y miren que esta mujer ha estado en muchas de las mejores series de televisión de todos los tiempos (House of Cards, The Newsroom, Entourage, UnReal). No es la única que lo hace. Pero qué bien lo hace.

Así que mientras el mundo entero pensaba en las vacaciones que ya comenzaron, nosotros pasamos dos días enteros maravillándonos de lo bien que se hace televisión en Vancouver, Canadá. Hoy que se dio a conocer que la producción en Los Ángeles va a la baja, podemos entender por qué la gente como Constance, Shiri Appleby y el resto del elenco de UnReal se ve feliz trabajando todo el día en un lugar donde la luz es perfecta, la gente sonríe, todos conviven con todos y los incentivos fiscales son extraordinarios. Por lo que vimos (y ya les contaremos más cerca del estreno de la tercera temporada de esta gran serie) la cosa se va a seguir poniendo buena y extrema. Nada que ver con lo lindo que es la experiencia de este set. Una que quise compartir con ustedes, porque el la parte que uno nunca ve cuando al fin sale la temporada al aire.

¿En serio?

¿En Mexico sería tan imposible poner los dulces, donas, zanahorias, yogurs, cafés, té, cacahuates y quinoa en una barrita al lado del set, porque todo mundo se lo aventaría a una bolsita y se lo llevaría a casa? ¿Me creen que eso es lo que me aseguraron los encargados de alimentar bien a muchas de nuestras producciones locales cuando pregunté?

¿Y que por lo mismo somos el único país del mundo con esa cafetería color verde que no deja la crema fuera para que nos sirvamos a nuestro gusto? ¿En serio somos tan así?

Twitter: @SusanaMoscatel