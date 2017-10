Hemos discutido mucho sobre acoso sexual los últimos meses en espacios que habitualmente están destinados al entretenimiento y eso no es casualidad. Resulta que no fue un fenómeno viral, sino un artículo en TheNew York Times el que desató no solo la caída del depredador Harvey Weinstein sino de cientos y cientos de mujeres que se atrevieron a levantar la mano y decir, “a mí también me pasó”.

Por eso, la actriz Alyssa Milano propuso que toda mujer que haya sufrido de esta imposible situación pusiera en su estatus de redes sociales el hashtag #YoTambién, solamente para que se empezara a dimensionar el tamaño del problema.

La idea se expandió rápidamente y para hoy, seguramente, están viendo esa declaración en todos los idiomas que se puedan imaginar bajo todo tipo de circunstancias.

Pero ¿ahora qué? Insisto con este tema porque centenares de personas sabían el secreto de Harvey Weinstein y lo callaron por más de treinta años. Incluso, la valiente Ashley Judd, que había hecho la acusación en su momento se atrevió a pronunciar el pecado, pero no el pecador. No en su momento y se entiende perfectamente.

Anoche tuve insomnio y al ver que otra amiga se quejaba de lo mismo en Twitter le respondí, sin pensar, que “yo también”. Lo olvidé hasta este martes que recibí varios mensajes y una llamada de teléfono de esas revistas que ni me gusta nombrar con la tentadora oferta de nombrar a “mi acosador” en los medios de comunicación.

Tardé un poco en entender el malentendido, pero luego me puse a pensar. ¿Y si hubiera sido cierto en mi caso? ¿De qué hubiera servido nombrar a esa persona imaginaria (repito, en mi caso)? ¿Para vender revistas? ¿Para generar trending topics? No. Ese no es el medio a través por el cual se debe buscar justicia y protección para las futuras generaciones.

Hay secretos a voces, sí. Quiero pensar que si lo hubiera vivido o visto directamente hablaría hoy para que aquí tampoco pasé. Sí. Y claro que he visto casos de maltrato en otros medios donde he trabajado, solo que de otro tipo. Sin duda.

¿Sirve el #YoTambien? No mientras estos comportamientos sigan siendo considerados como la forma normal de hacer negocios. Particularmente en lugares donde se congrega mucha ilusión por una chamba y mucho poder en un hombre con un sofá.

El caso Weinstein ya fue demasiado para contenerlo, la gota que derramó el vaso de ese lado. “¿Tenemos derecho a pedirle a las víctimas que sean valientes y sean las primeras en decir nombres en México?” Me preguntaban. Pues el día que podamos prometerles seguridad, quizá. Mucho que hacer todavía por acá ¿no?

¿En serio?

¿Solo le pusieron Solo a la película de Han Solo? ¿Todas las que no sean trilogías tendrán el apellido “Una historia de Star Wars?

Twitter: @SusanaMoscatel