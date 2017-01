Gloria Trevi y la ortografía

Qué bueno que la Trevi sostiene lo que dice cuando declara en Twitter que “la ortografía la hizo algún infame para joder a los niños”. Yo pensaba exactamente lo mismo... a los nueve años. Y por ello tardé bastante más de lo que hubiese querido en entender cómo una estructura clara en la forma de expresión es la base para poder generar ideas que se entiendan.

Pero bueno, aquí tenemos a la Trevi en internet acusando a los que la corrigen por usar “K” en lugar de “que” de actuar como las personas que votaron por Donald Trump. Diciendo que nadie le puede dar una buena explicación de porqué la palabra “queso” lleva una “u”, y yo me pregunto, ¿en serio?

Gloria ha sobrevivido controversias tremendas y comenzó su carrera siendo irreverente y sexual a más no poder. Le creía a un hombre que decía que “la luna era de queso” (con “u”) en sus canciones y pagó un precio muy caro por ello. Sobrevivió, como las grandes. Quería ser presidenta de la República (esa ya se le pasó). Es una gran sobreviviente en una industria que está prácticamente muerta. De hecho, es la número uno.

Le decían la Madonna Mexicana. Ok Gloria, ahí te va, a nuestra edad puede sonar muy chistoso que descubramos el concepto de la ortografía creativa, con el que nos escudábamos en primero de secundaria, cuando no nos aprendíamos la importancia de una palabra esdrújula o la relevancia de un acento (que, por cierto, se escuchan hasta en las canciones cuando están mal colocados).

Madonna se acaba de aventar el discurso de su vida hace algunas semanas explicando lo difícil que es ser una mujer fuerte, con sexualidad e ideas propias y tratar de sostener una carrera y una vida en el intento. Gloria, tú estás defendiendo la mala ortografía. Algo sí tienen en común las dos. Aquí siguen y están triunfando, le pese a quien le pese. Entonces, Gloria. Como una ex niña que creció escuchándote y que tenía muy mala ortografía, te pido que no des esas batallas. Hay tanto más que vale la pena confrontar. ¿Y meter a “Donal” (así lo escribiste, ¿no?) Trump como factor descalificador para los que no te pudieron explicar en 140 caracteres la razón y la importancia de sabernos expresar con una estructura común, para de ahí volar a los rincones más creativos o más pragmáticos del mundo? Tienes mucho más poder que eso. Gloria, dices que cuestionar las cosas te hace ser quien eres. Y vaya que lo haces. Tienes a millones de fans diciéndote que no te puedes equivocar y tienes muchos enemigos. Yo estoy más del lado de los fans. Vamos por mejores causas que darles motivo a los chavitos de ignorar la tarea, ¿no? Porque, si no, la van a pasar muy, muy mal cuando lleguen a la prepa o a la universidad. O cuando traten de invitar a salir a alguien diciéndole por mensaje de texto: “¿haber cuando nos vemos?”. ¿Saldrías con alguien que te invita así?

¿En serio?

¿Es tan ofensivo que un artista se limpie las manos con gel antibacterial después de agarrar la mano de miles de fans? Alguno, por más que le guste la música de Robbie Williams, debe traer algún bicho o una no muy buena higiene, ¿no? ¿O creen que Robbie los considera zombis? ¿Tan pocas noticias hay que esto sigue acaparando titulares?

