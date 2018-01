Esos Globos negros

Se van a poner muy interesantes los Globos de Oro el próximo domingo y yo no me los pierdo. Van a ser bastante complicados también, debido a la evidente tensión en Hollywood por tantos casos de acoso sexual, siendo esta la primera ocasión en la que la industria se une por primera vez desde que explotaron las acusaciones y los movimientos.

Será un trabajo brutal para Seth Meyers lograr un balance entre comedia y el respeto que merece la situación, sobre todo cuando se enfrente a un público entero de mujeres vestidas de negro. ¿Habrá aquella que no lo haga? ¿Será tomado como una falta de solidaridad si ese es el caso? Hay que recordar que estos premios, más allá de ser “la antesala del Oscar”, que cada vez queda más claro que no lo son, en realidad son una enorme fiesta donde entre más transcurre la noche, más beben los asistentes y más ridículo se puede ir poniendo todo. No este año.

Me voy a aventurar a compartir mis favoritas en las categorías nominadas, lo cual, entre más conozco a esas extrañas figuras que votan por estos premios, “la prensa extranjera” que radica en Hollywood, más extrañas e impredecibles me parecen. Así que no pretendo saber quién va a ganar, solo quién me gustaría.

Están rudas las categorías este año. No soy fan de Game of Thrones aún. Me la estoy guardando quizá para un futuro falto de emociones, pero veo muy difícil que no gane. Yo en lo personal sería feliz con que The Crown de Netflix se lleve mejor drama en serie. Pocos programas me han hecho más feliz y me han provocado tanta admiración por los detalles en la actuación y recreación de personajes que conocemos perfectamente bien. Pero también por ahí muchos aman Handmaids Tale. Sin duda es una premisa tremenda y una visión aterradora de una sociedad. Bueno, la verdad es que aquí no hay apuesta mala. Los fans de Stranger Things ya han de estar gritándome a estas alturas y los acólitos de This is Us, seguro están llorando un poco más. Pero yo sí me quedo con The Crown.

En cuanto a comedia en televisión, con la rareza aquella de que los Globos de Oro dividen las categorías así, debo decir que a pesar de la nostalgia que nos provocó a tantos el regreso de Will and Grace me quedo con Black–ish de ABC. Sé que en México no es un trancazo ya que toca temas raciales muy particulares de allá como nunca se había hecho en una comedia, pero es de los pocos sitcoms inteligentes, inclusivos y para toda la familia que quedan. Es casi un formato en vías de extinción.

Mejor comedia o musical en cine, dejaré que me ganen mis emociones, pero llevó más de una semana, desde que la vi, sin dejar de cantar la música de The Greatest Showman. Y aunque no entiendo en qué mundo eso puede competir contra una cinta como Lady Bird o un thriller como Get Out (que amé, pero no considero comedia), me quedo con ella, simplemente por las emociones que me provocó. A veces se vale.

Y sin duda, la competencia tremenda está en mejor película dramática. Pero este es el año de Guillermo del Toro. Spielberg, Nolan todos hicieron grandes cintas. Pero La forma del agua es ya un clásico. Verán como arrasa todo. Y si no, es que están equivocados los votantes.

