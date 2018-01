El ‘show’ politico: de aquí y allá

Fuego y furia de Michael Wolff, el libro que destaca la manera en la que opera Donald Trump tras puertas cerradas en la Casa Blanca, ya está siendo considerado para ser una serie de televisión según Variety.

La compañía Endeavor ya compró los derechos y parece ser que ya tienen hasta productor: Michael Jackson. No, evidentemente no ése, sino un homónimo que ha tenido grandes éxitos en la BBC. Pero hay que hacernos la inevitable pregunta. ¿Cómo hacer este libro, y la realidad que retrata (con todas las dudas respecto a las fuentes del autor) en cualquier género que no fuera comedia? Dramedia todavía. Pero, ¿qué podrían decirnos ahora que el mundo medio sobrevivió el primer año de este tipo en su presidencia que no veamos todos los días? Y en versiones de mundos completamente alternativos, dependiendo qué canal de noticias que uno decida usar para informarse.

Es completamente alucinante y por supuesto una gran oportunidad para que Alec Baldwin reinterprete el rol que le valió aplausos y mentadas (yo diría que más aplausos), de aquel personaje que parece haberse apoderado no del poder, sino de la razón. Pero yo no puedo dejar de lamentarme que vivamos en tiempos donde hay tantas series que hablan de la presidencia de Estados Unidos, como Designated Survivor, Madame Secretary, Scandal y hasta la maravillosa comedia Veep, y que a ninguno de ellos les creeríamos si quisieran contarnos una historia tipo Trump en “ficción”. Cómo añoro los días donde el brillante y sí, siempre acusado de idealista y liberal, Aaron Sorkin de la mano del presidente Bartlett (Martin Sheen) daban un ejemplo de lo que debería ser la política, semana, con semana en The West Wing. Hasta lagrimitas se me salen de pensarlo.

¿Y en México?

Pues aquí la televisión, la cual aunque vive nuevos tiempos y maneja sus finanzas ligadas a la política con la misma cautela de siempre, se está tratando de encontrar a sí misma en este año electoral. Para muchos, por motivos varios, la respuesta está en la web. Más libertad, menos problemas por ahora. Y así empezó el año pasado el Privilegio de mandar, que confieso, tiene buenos detalles. Si la intención es solo hacer reír y nada de proselitismo, no sé por qué no podían hacerlo como antes, en televisión abierta, pero me queda claro también dónde ven los nuevos públicos y oportunidades. Veremos.

Por su parte, siempre encantada con el arranque de Campañeando con Mónica Garza, Carolina Rocha y Vicente Gálvez, pero esta vez me parece que la propuesta es más importante que nunca. Estar informados en el mundo de las noticias no debe ser tema solo para el círculo rojo. Las personas que determinan las victorias no son los expertos nada más en política. Pero tener tres periodistas tan divertidos e inteligentes haciendo la disección de lo que está pasando en este país, en un año como este, de carcajada a carcajada es la mejor forma de activar a la sociedad. Un aplauso a los nuevos directivos de Tv Azteca por reconocer las cosas que verdaderamente funcionaban antes y ahora más.

A falta de Tercer grado en Televisa, hay pocos lugares en la televisión abierta donde el debate y la opinión informada y polémica sean también un magneto para el público.

Twitter: @SusanaMoscatel