‘Frida’ y otros perros del sismo

Ayer la maravillosa perra Frida estuvo unos minutos en la redacción de MILENIO Televisión con nuestra compañera Azucena Uresti y la emoción que causó entre todos los compañeros fue algo que nunca había visto en los nueve años que tengo el honor de trabajar en esta redacción. Por aquí han pasado todos, estrellas de cine, de televisión, grandes músicos… pero nadie como Frida.

A pesar de que evidentemente no ha parado, la más famosa supercan de nuestra nación, es una perrita que goza mucho de los apapachos, el cariño y hasta la atención. Por supuesto, llegó un momento que quizás es demasiado. Un ser que entrenamos para que salve nuestras vidas no tiene la necesidad, porque esa es la naturaleza canina, de exigirnos nada a cambio. Al contrario, una muestra más de cómo dan, dan y dan.

Estos han sido días tan trágicos y complejos. Sé que aún somos muchos los que no acabamos de entender la magnitud de la pérdida y el dolor. Pero creo que lo que tenemos a flor de piel sí es amor y esa extraordinaria voluntad de tantos.

Cada quien se dedicó a ayudar de la mejor manera que pudo y los grupos que aman (amamos) a los animales no fueron la excepción. Tal vez ese escrito que fue recorriendo las redes sociales que decía algo como “quien cree que es perder tiempo rescatar a un perro se le olvida que hay perros rescatándonos ahora mismo”.

Muchos quizás, aman a Frida por su función respecto al ser humano. Muchos se sorprendieron y hasta les causó gracia el término binomio canino cuando se referían los espacios informativos a esa pareja única y maravillosa que hacen el entrenador y su perro que arriesgan todo por salvar a quien más lo necesita. Pero quien ha amado, realmente amado, a su perro, sabe que esa comunicación nos puede salvar hasta en momentos de paz. O de desastres no naturales. Emocionales. Personales. Y en momentos de alegría, que muchas veces ellos mismos nos generan. Ahora que empezamos lentamente los arduos pasos hacia la sanación me quedo con la sensación de ver el amor desbordado que le tenemos a Frida, la perrita y deseo con todo mi corazón que lo podamos ver en todos esos otros seres que no solo se dedican al rescate.

Tantos grupos que se dedican a ayudar a estos animalitos bajo las ya de por sí miserables condiciones de compartir territorio con muchos de nosotros. Tanta gente que quiere hacer el bien y tantos que simplemente no se ponen de acuerdo cómo hacerlo podrían tomar esta oportunidad para juntarse y platicar al respecto.

Se me ocurre que podrían llamarlo la #IniciativaFrida, por ejemplo, si ya todos estamos tan conectados con esta heroína. Todos los que amamos los animales sabemos que quienes perdieron a los suyos estos últimos días, o aquellos que siguen buscando a los que salieron corriendo, también tienen el corazón roto.

Aquí nadie compite por la peor tragedia, han sido días horribles, pero qué lección de vida, cuánto amor y esfuerzo nos han dado Frida y todos sus compañeros. Humanos y cánidos.