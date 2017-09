El final de ‘Game of Thrones’

Ya lo lograron piratas. Y los fans from hell. Ahora HBO tendrá que grabar varios finales diferentes para Game of Thrones. Siendo la serie más pirateada de todos los tiempos y considerando que es prácticamente imposible mantener semejante secreto una vez que un grupo entero de producción lo sabe, ellos han decidido que harán lo mismo que otras famosas producciones a través de la historia. No decirle a nadie cuál es el que quedará al final.

En el cine pasa mucho. Aunque en casos como Atracción fatal el público de prueba que vio el final se sintió profundamente aburrido. Así que tuvieron que usar el final que la misma Glen Close (Alex) aseguraba odiar. En el que la stalker del infierno moría violentamente en una tina. No un discreto suicidio después de declararse culpable. Ni modo.

En Thelma y Luise (Un final inesperado) se grabaron escenas donde (spoiler del final inesperado) el auto que se iba por la barranca con las protagonistas era totalmente pulverizado. Pero la esperanza es lo último que muere, así que el estudio prefirió quedarse con la toma en la que solo salía volando y no sabemos (aunque suponemos que sí) si murieron.

Evidentemente, con el próximo estreno de Blade Runner muchos corrimos a ver la versión original y nos encontramos a ésta enfrentándose con la edición del director (de hecho, a Ridley Scott se le acredita este formato en el mundo comercial y se sabe que Harrison Ford odiaba el final original con su voz explicándolo todo).

En la televisión, Game of Thrones no es la primera que se ve obligada a hacer esto. Algunas temporadas de The Walking Dead se han enfrentado a esta decisión también y ni los mismos actores saben cuál será la que saldrá al aire.

Ahora, que entrevistamos a Jared Paldaeki y a Jensen Ackles por el principio de las grabaciones de la sexta temporada de Supernatural era de risa loca ver cómo tenían sus acordeones, que ellos mismos nos presumieron sin dejarnos leer, respecto a que podían contestar y que no para evitar arruinar las sorpresas.

Pero por su parte, en la serie Arrow, nos acaban de platicar que las escenas pueden cambiar de un momento a otro, según la reacción del público a un personaje (muy al estilo Valentín Pimpstein en el mercado), pero que en efecto muchas veces tampoco tienen idea de que saldrá al aire.

Así pasa en la televisión. Estos días sobre todo en la premium. Y Game of Thrones, con todo y la piratería sigue siendo la serie más cara y redituable de estos tiempos. Pero a fin de cuentas cerrará igual que Seinfield. Con cientos de millones de personas viendo y dos finales posibles. O más.

¿En serio?

¿Criss Angel tiene la misma clase que las actrices que venden notas a las revistas para tuitear cuando se refiere a Belinda? ¿Podría haber sido más barato el final de esa relación, al cual nos arrastraron a todos los que tenemos internet?

