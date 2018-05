¿Quién le teme a Eugenio Derbez?

¿Qué México quieren? Porque, miren, aquellos que están clamando porque se censure la película de Eugenio Derbez por el simple hecho de que no está con AMLO, deben pensar dos veces antes de proceder. Yo lo hice antes de escribir esto. Sé los insultos que vienen con meterte en estos temas, las agresiones, las amenazas, pero yo soy una persona que se dedica a escribir de cine en un medio cuya prioridad es la política y jamás he visto una verdadera separación respecto a cómo actúan los personajes de ambos mundos. Así que les tengo una noticia fantástica: pueden votar, defender, marchar y luchar por su candidato y a la vez ir a ver una comedia, que de política tiene NADA, y pasar un domingo riendo en familia.

No hay contexto en el que las actitudes radicales no me asusten y creo que este es un caso muy bueno e incluso una gran oportunidad para que AMLO le diga a su gente que no se trata de crear enojo, odio y separaciones. Y sí, lo mismo se lo digo a aquellos que hacen lo mismo del lado contrario, pero, sin pretende asesorar al candidato, creo que lo mejor que podría hacer para calmar a todos aquellos que temen un potencial autoritarismo e incluso un régimen donde se llame a la censura cuando no convenga, es aprovechar esta oportunidad y decir: “No pasa nada”. A Eugenio le preguntaron y él contestó: “¿Querían miedo? ¿Mentiras? ¿Más política? Dejemos eso a los políticos”.

Por supuesto, hay casos y casos. Decir que ningún candidato te convence a estas alturas es algo tan representativo de lo que sienten tantos mexicanos que aún podría afectar la elección. Éstas, y no los discursos y quizás ni siquiera los debates, son las situaciones que generan opinión en aquellos que aún están indecisos.

Cada quien está en su derecho a consumir lo que quiera de quien quiera. Y por los motivos que uno quiera. Me preguntan ahora, en un caso muy serio: “¿Volverás a ver las películas de Harvey Weinstein?”. Y me quedo un poco paralizada. Hay grandes cintas ahí y una tropa de personas buenas y trabajadoras que las hicieron. Así que tengo que tomar una decisión. Me preguntan: “¿Volverías a ver Mi pobre Angelito 2, porque había un contrato en el cual se tenía que ver la marca Trump una cantidad de veces, incluyendo un cameo del señor, para que los dejara filmar en el hotel?”. Bueno, creo que esa me la puedo saltar. Como diría JuanGa, “¿pero qué necesitad?”

La cosa es que escribo esto después de una larga y feliz plática con Eugenio y me da gusto saber de su boca que aunque le preocupa la violencia verbal, real, que viene con estos tiempos, sostiene lo dicho. “Voy a votar. Pero aún no decido por cuál candidato”.

Así que para los radicales que llaman a un boicot por un comentario honesto, sin tapujos ni tendencias, me parece que no le están haciendo ningún favor al candidato.

Y al candidato en sí, le reitero, esta es una buena oportunidad para demostrar que las razones por las que muchos le temen no serían parte de su mandato. Eso deseo.

Twitter: @SusanaMoscatel