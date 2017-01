Con Trump en el poder, ¿el 'show' debe continuar?

Llegué a Estados Unidos a hacer las entrevistas de las película Fragmentado, de M. Night Shyamalan, y lo primero que vi al pasar migración fue una foto del todavía presidente Barack Obama. Suspiré pensando en la próxima vez que me encuentre por aquí, imaginando ya la foto que va a estar colgada en su lugar. Seguí adelante.

No tardé más en encontrar wifi que en descubrir el orgullo del futuro presidente Trump por haber sacado con una sola amenaza la planta de Ford en San Luis Potosí y regodeándose al decir: "Es tan solo el principio". Ni el hecho de encontrarme en un lugar que votó en su contra me hizo sentir mejor. Sí me hizo preguntarme si este trabajo podrá continuar de la misma manera. México y Estados Unidos, un tanto a pesar de los deseos de la industria productora de cine nacional (que siempre querrá más pantallas), tiene una gran relación. Cada vez se construyen más salas en nuestro país (segundos solo detrás China) y nos estamos convirtiendo rápidamente en uno de los tres mercados más importantes para ellos. Todo, surgió desde los tiempos del Tratado de Libre Comercio y ahora los grandes estrenos básicamente se dan de manera simultánea en ambos países.

México también se ha vuelto un buen lugar para producciones extranjeras. Buen negocio para todos. ¿Qué pasará ahí? ¿Trump también amenazará con cobrar impuestos a las producciones como Spectre que decidan trabajar en nuestro país por los estímulos fiscales y tratos con los gobiernos locales?

Mucha gente me ha preguntado que si pienso seguir viniendo a Estados Unidos a ver películas, teatro y hablar con cineastas y artistas ahora que el régimen que viene parece estar tan decidido en perjudicarnos. La respuesta es que aún no lo sé, pero espero que sí. Ese sector, el que cubrimos constantemente, la parte artística, liberal y humanitaria que representa el arte y el entretenimiento en este país es precisamente la oposición a ese personaje que a partir del 20 de este mes habitará la Casa Blanca. Veremos cómo nuestra presencia, como mexicanos, afecta para bien y para mal lo que vive nuestro país respecto a este espantoso momento histórico. Pero, y quizás estoy siendo un poco ilusa aquí, según lo que he hablado con casi todas las personas en este negocio, harán todo lo posible por contrarrestar, desde su esquina, los daños.

No fue suficiente en las elecciones, pero no están derrotados aún. Ya veremos.

