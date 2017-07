Aunque no les molestaría comprar más marcas con grandes contenidos (no que lo estén buscando), tanto Bob Iger, CEO de The Walt Disney Company, y Andy Bird, Chairman de Walt Disney International, se ven bastante satisfechos con el hecho de dominar el mundo del entretenimiento manejando cosas tan discretas como Pixar, Disney Studios, Marvel y Star Wars. ¿Qué más podría querer la compañía que tiene un enorme porcentaje de los personajes e historias más icónicas de nuestra era?

Bob Iger ya estaba en el Fantasia Theatre cuando llegamos. Estamos hablando de uno de los hombres más poderosos del mundo, y no solo hablo del entretenimiento, pero siempre se toma el tiempo para hablar con nosotros, la prensa del mundo entero porque eso claramente va de la mano con uno de sus tres principales respuestas cuando le preguntamos, precisamente, ¿qué quiere Disney ahora?

“Crecimiento Global”. Claro que este fue un año para celebrar para el ejecutivo porque se trabajó, nos contó, 18 años en lograr que se hiciera realidad el parque de Disney en China. Desde que abrió el año pasado han estado felizmente abrumados de descubrir que la gente se quedaba dos horas más al día de lo que esperaban, creando la urgente necesidad de expandirse. Pero eso está del otro lado del mundo.

Mientras que no hay ni habrá planes de abrir parques en América Latina, su siguiente cinta animada y gran prioridad en estos momentos es Coco, antes conocida como Día de muertos. “Diversidad y llevar lo mejor del mundo al resto del mundo” es la razón que nos dan por la cual hemos visto diversas partes del mundo representadas en la pantalla tanto últimamente. Pero de eso más en nuestra próxima entrevista con Andy Bird. La cosa número uno es que Disney no piensa quedarse en casa por ningún motivo.

“Uso de la tecnología”, evidentemente ya no hay un proyecto que solo se quede en una plataforma y en los paneles previos al evento de fans, D-23, en el que estamos absolutamente todos: Marvel, Disney Studios, Star Wars, tienen a gente 24 horas al día transformando todo, videojuegos, realidad virtual, realidad aumentada, streaming, televisión tradicional, mercancía, juegos para los parques, pasta de dientes. Lo que se les ocurra. Todo el tiempo. Sin parar. Para una empresa que emplea a más de 200 mil personas en el mundo, hay lugar para que muchos se dediquen a ello.

“Hacer gran contenido”, nos dijo y ahí es donde suspendo mi cinismo y le sonrío a Bob Iger como si yo aun tuviera nueve años y él fuera su jefe, Mickey Mouse. Finalmente, no importa cómo nos llegue o el universo empresarial que ocurra alrededor, eso es lo que al fin del día le importa a la gente. Es lo que me importa a mí. Para eso vivo. Siempre y cuando me cuenten una gran historia no me importa si es en un vinyl viejo con la voz de Tin Tan cantando al oso Baloo (aún lo tengo, aún lo escucho) o la más impresionante tecnología recién inventada para que las corrientes de agua de Buscando a Dory se vean más realistas. Mientras logren que suspendamos nuestra incredulidad, la cosa funciona. Por eso los millones de fans se congregaran en Anaheim los próximos días. Y les contaremos todo lo que pase por ahí.

