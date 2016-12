Destapadas y brillantes

Qué razón tiene la actriz Gal Gadot, estos días mejor conocida como La mujer maravilla, cuando queda impactada respecto a que la ONU tenga tiempo de dar y quitar puestos honorarios al personaje que ella representa estos días, pero que es parte de todas nuestras vidas, por “ser una imagen sexualizada de la mujer”.

A ver, antes que nada y como ya preguntábamos por aquí, ¿qué no hay uno que otro tema más relevante para ocupar el tiempo y los recursos del organismo cuya misión debe ser abogar por los derechos humanos y la paz? ¿Particularmente estos días?

Pero bueno, ya una vez superada la impresión, vámonos a la petición original, firmada por más de 45 mil personas que piden que se le quite la chamba imaginaria al personaje de ficción. Le pedían a las Naciones Unidas que no promovieran la imagen de una “mujer sexualizada” “con vestido escueto y botas hasta la rodilla” que “porta los colores de la bandera norteamericana”. ¡Hágame usted el refregado …. !

Así que vamos por partes. Y nadie lo podría decir mejor que como lo hizo Madonna hace un par de semanas cuando recibió su reconocimiento de “La mujer del año”. ¿Quién carajo dijo que ser feminista, activista e independiente te privaba el derecho a tener una sexualidad? Y yo agregaría ¿Quién demonios asume que manifestar esa sexualidad, es a favor solamente de los hombres y no de una misma con el placer que esta conlleva?

Una vez dicho esto no puedo dejar de recordar mi traje de baño favorito cuando era niña. Era, evidentemente, de la Mujer maravilla. Me trepaba en paredes para brincar a la alberca con ella y no había límites en mi imaginario mundo de mini superheroína. ¿Dónde está la sexualización en ello? Yo, como millones de mujeres, veíamos a una de las nuestras al tú por tú con todos esos señores que nos salvarían. En un mundo infantil, (porque cuando un adulto se sigue tomando demasiado en serio a la Mujer maravilla tiene uno o dos problemas que nada tienen que ver con la política internacional) esa mujer rockea. Igual, por cierto, que Gal Gadot quien sí domina técnicas como el Krav Magá y el arte de dejar a cualquiera que hace una pregunta estúpida en absoluto silencio con su sencilla ironía y amplio conocimiento de las materias.

¿Y las botas altas? Gran razón para decir que ella no nos debe de representar ¿no? ¿Pero saben qué? Ahora que se volvieron a poner de moda muchas hemos descubierto que no nos estamos disfrazando de Julia Roberts en Mujer bonita, y no, no somos por ende prostitutas emocionales en necesidad de ser rescatadas. Nos hemos dado cuenta que no solo se ven muy bien sino que suelen ser muy cómodas (aunque uno no se dedique a combatir el crimen) y son lo máximo para el frío.

¿Saben que si hubiera sido una verdadera ofensa? Que hubieran nombrado a mi tocaya, Susan, la mujer de Los cuatro fantásticos para el puesto de empoderamiento de la mujer. Cuando tus poderes son básicamente hacer un escudo protector o ser invisible, entonces tal vez sí es un buen momento para discutir sobre su rol en el feminismo. Pero en la Comic-con señores. Nunca en la ONU.

@SusanaMoscatel