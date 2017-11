¿Ahora todos son depredadores?

No sé cómo no nos da pena a los medios mexicanos citar a tabloides como el National Enquirer, pero en lo que estamos metidos ahora tiene todos los elementos de los más asquerosos del ser humano y no va a parar pronto.

A ver. Acusar de acoso o abuso sexual no es el nuevo Ice Bucket Challenge. No es una moda para vender revistas, conseguir clics o hacerse publicidad. Hemos hablado fuerte apoyando a las víctimas (y siempre lo haremos) y lo hemos hecho condenando a los que abusan de estos temas para fines distintos a terminar con esta epidemia.

Pero que ayer tantos hayan retomado a esta publicación, famosa por asegurar cosas como que hay ovnis aterrizando en el letrero de Hollywood o que Elvis no ha muerto y ahora es asesor de Donald Trump, tan en serio para hacer sus notas siempre ha sido un problema. Y ahora es simplemente criminal.

Cory Haim, actor que quienes crecimos en los años ochenta y que falleció hace poco, sufrió de muchas cosas en la vida. Pero estos tipos aseguran que una tercera persona les dijo que Charlie Sheen lo convenció, cuando hacían la entrañable película Lucas, que era normal que tuviera sexo con él. A ver. ¿Desde cuándo Charlie Sheen necesita que le inventen escándalos? Él siempre nos ha hecho el favor de hacerlos todos públicos por sí mismo. Ha reconocido cosas que nadie podría creer. Y esto lo niega categóricamente.

Como siempre, solo los involucrados saben lo que pasó, pero si seguimos dándole credibilidad a cualquier comentario, tuit o publicación que nos parezca parte de la tendencia, entonces jamás habrá justicia para las víctimas.

Y por el otro lado, jamás volverá a existir la posibilidad de que la gente se relacione de una manera natural, si resulta que todo mundo estaba siendo acosado o estaba acosando. Que tanta gente que creíamos conocer resultó violador.

Hay que escuchar cada historia, hay que creerles a las víctimas y hay que tener un criterio antes de creerle a cualquiera o pensar que solo porque nos tocaron el hombro ya podemos acabar con la vida y carrera de cualquiera.

Este asunto es muy peligroso y muy contagioso. No tengo la menor duda de los casos de Spacey, Weinstein, Cosby y Ratner por la cantidad de denuncias, la coherencia entre ellas y por el hecho de que todos en este medio ya sabíamos alguna historia de ellos (y de varios más). Pero esas historias las tienen que contar a las víctimas, no a un “amigo” o conocido.

La cosa es muy sencilla. Ni los medios, ni las redes sociales, ni siquiera la opinión pública somos los jueces de la materia. No tenemos los elementos. Excepto en casos donde la cosa es tan ridícula que los depredadores no pudieron ni siquiera pretender negar la historia. Con cuidado. Cualquier día podrían acusar a cualquier persona por cualquier motivo si seguimos así. Balance. Razón.

¿En serio?

¿Apple le entra a la competencia de las series con una protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon? ¿A cargo de Steven Spielberg?

Twitter: @SuanaMoscatel