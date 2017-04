Y mientras tanto Luis Miguel…

Es noticia, sin duda. Luis Miguel tenía una tercera cita en la corte de Los Ángeles por una de varias demandas millonarias pendientes y, pues no llegó. Por tercera vez. No ayuda en absoluto que por las últimas semanas evidentemente se ha llevado a cabo una especie de extraño plan mediático en el que hasta con el estilista ha parecido sonriente El Sol, dejando claro que no está en ninguna crisis de salud, como muchos aseguran, lo cual podría ser un perfecto atenuante legal para explicar sus ausencias y evitar esa orden de arresto.

¿Tendrá que ver una cosa con otra? Sin duda. Y el factor común es que alguien ha estado tomando decisiones terribles y Luis Miguel las ha aceptado. O por lo menos ha sido cómplice silencioso al dejar que, quien sea que ahora maneja su vida, su carrera y sus temas legales considere que estos son los mejores caminos.

Tenemos muy pocos artistas tan enormes que jamás habían tenido que dar explicaciones ni a la prensa ni a sus fans en nuestro país. Pero tristemente si El Sol quiere volver a brillar no se puede convertir en carne de tabloide. Y no hay mejor manera de hacer eso que echar a perder sus propios conciertos, cancelar los demás, solo aparecer en selfies malas y ser perseguido por los paparazzi en las calles de Los Ángeles como Britney Spears, a punto de asesinar la ventana de un pobre automóvil inocente.

La teoría conspiracionista. Ésta la platiqué con una amiga que cubre temas legales y de farándula precisamente en LA. Me decía: “¿No te parece muy extraño que justo ahora, cuando hay tanta orden de presentación, salgan tantas imágenes del cantante que ‘con una rubia en Los Ángeles’, que con ‘su adorada vecina’ o con su estilista al que adora?”.

“Pues sí, es curioso”. Contesté. “¿Y sí esas fotos fueron liberadas, filtradas por ahí poco a poco, exactamente dos semanas antes de que pasara este fiasco legal?, ¿cómo podría justificar su ausencia con tanta aparente fiesta y viva feliz de por medio? Es una muy vieja táctica legal”. Me aseguró.

“Creo que debes dejar de ver La Ley y el Orden”. Fue mi respuesta. Pero ya pensándolo un poco más, ¿díganme estos días que suena más probable? La verdad o las extrañas conspiraciones. A todos los niveles que se les ocurra. Suerte Sol. No creo que puedas intercambiar un veredicto positivo por un concierto privado ni ahí ni a estas alturas.

¿En serio?

¿TMZ publicó una nota donde muestra que el problema (uno de ellos, pues) de El Chapo Guzmán es que su bicicleta fija en prisión está a espaldas de la televisión y no puede ver nada, solo escuchar? ¿En serio? ¿Cómo se va a enterar de lo que le pasa a Luis Miguel ahora?

susana.moscatel@milenio.com