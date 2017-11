‘Coco’ mundial

En México Coco ya es un fenómeno por donde lo veamos. Ayer cruzó la línea de los 18 millones, convirtiéndose en la cinta más vista en nuestra historia (hasta la última cuenta eran aproximadamente 16.5 millones de personas).

Ni siquiera los habituales quejumbrosos, que no quieren que nuestra cultura y tradiciones se internacionalicen pudieron con la calidad y la historia. Entiendo la resistencia per se, digo, estos días la marca de Frida Kahlo ya se puede ver hasta en Tupperware y en maxitoallas (¡en serio!).

Pero en el caso de Coco no lo es en absoluto. Uno de los casos más bonitos que escuché y viví directo fue en la boca de Camilo Lara, el gran músico mexicano a quien le pidieron que supervisara todo el soundtrack y canciones. Lo que no le dijeron, y fue una gran sorpresa, es que él mismo iba a aparecer en la película haciendo lo que mejor hace. ¡Música! Es el dj en una de las escenas más hermosas de toda la película. Y nadie le avisó. La gente de Pixar y Dísney solo esperaron a ver su reacción, al aparecer con su clásica camiseta, la primera vez que vio la cinta terminada. ¿Qué tal eso para un hermoso homenaje?

El caso es que en Estados Unidos está por estrenarse, curiosamente en el Día de Acción de Gracias, pero los dos tipos de Dante que hay (no les diré más, porque no quiero que sea spoiler) salen y salen, y como la gente que trabaja en esas tiendas no han visto la cinta no pueden entender qué está pasando.

“Solo cuando sale algo muy especial de Star Wars”, me dijo la encargada de una de las Disney Stores de Las Vegas, pero aquí no sé ni de qué se trata. Es como el iPhone X. Agotado. Y casi por puros mexicanos”.

Ya entenderán. Y ya habrá más Dante. El caso es que se ha escrito mucho sobre esta cinta de Disney. ¿Que si es un mensaje claro y contundente de Disney a los mexicanos en tiempos donde su presidencia no nos hace sentir muy queridos? Difícilmente, considerando que hace seis años, cuando empezó el proyecto, no había, ni en nuestras peores pesadillas, la noción de que esto pasaría.

¡Pero pasó! Y sí, después de los sismos no podría haber llegado en un mejor momento para nuestros corazones.

Ya están por rebasar (si no es que lo hizo ya) todos los récords. ¿Pero de verdad eso importa? Porque en lo personal no puedo más que escuchar la voz de Carlos Rivera cantándome “Recuérdame” (aunque no sea la versión de la película, se lleva de calle a Benjamin Beaty) o a Gael cantando en ambos idiomas “Un poco loco”. Ambos, clásicos instantáneos.

Ahora será cosa de ver si la emoción es nuestra o si se la contagiaremos al mundo. En Pixar muchísimos de los que trabajan ahí ya nos aseguran que ponen un altar de muertos gracias a la experiencia. Creo que empezaremos a verlo en todo el mundo. Por los motivos correctos: amor a los nuestros. ¿Ustedes qué opinan?

Twitter: @SusanaMoscatel