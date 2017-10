‘Blade Runner 2049’

Estado fallido

La pregunta ¿qué significa exactamente ser humano? es una de las más interesantes y comúnmente exploradas en la literatura y el cine. En términos de ciencia ficción, es muy probable que Blade Runner, la original, despertó esta curiosidad en millones que jamás habían pensado en una alternativa.

Claro, siempre fue una gran historia de acción y ciencia ficción. Muchos estarán de acuerdo en que es de las mejores de todos los tiempos. Pero la alegoría, la metáfora que nos obligaba desde entonces, a principios de los ochenta, a cuestionar la validez hasta de nuestros propios recuerdos, emociones y valor de nuestra existencia misma, es lo que hace de esta cinta un clásico en tantos niveles que su regreso en este año, el cual ha resultado particularmente cruel y hasta con dejos apocalípticos, es un acontecimiento que no se podía dejar pasar bajo ninguna circunstancia.

Dennis Villeneuve (Señales) tenía que existir para que Ridley Scott aceptara que alguien más tomara control de su bebé. Y vaya que Scott peleó, peleó y peleó con el estudio perdiendo la primera batalla en el estreno original de Blade Runner, hasta que en los noventa pudo regresar a las pantallas su historia, retocada, sí, pero mucho más importante, con el final por el que siempre luchó, significativamente diferente al “comercial”, sin duda. (Esta batalla le ganó la fama del primer cineasta que acabó ganándole al sistema años después, todo a favor de la historia que desesperadamente necesitaba contar. Las dos versiones se pueden ver en formatos digitales. Usted mismo puede comparar, si le apetece, y me siento bastante segura que la mayoría llegaremos a la misma conclusión. Scott tenía razón.

Así que ahora, al presente. O más bien al futuro de nuevo. Sin contarles más que lo que los tráileres y la promoción de este nuevo Blade Runner nos presenta les puedo decir que la situación se ha puesto muy interesante. Si la duda original para muchos era ¿qué tan humanos son aquellos que fueron creados para labor forzada y que se sublevaron (causando la primera historia, a grandes rasgos)? Sería siquiera posible que la humanidad no aprendiera de sus errores?

De pronto, pensando que ya era un tema superado a través de la ingeniería (otras consideraciones humanísticas no aplican si no eres técnicamente humano, ¿o sí?) se detona de nuevo la... iba a decir acción, que sin duda tiene, pero es más bien la reflexión que no podría llegarnos en mejor momento si tenemos la menor intención de recapacitar sobre qué demonios es la vida y su valor. Cómo hasta las historias que nos han contado como parte de nuestra formación religiosa pueden acabar siendo temas que aún nos pueden sorprender.

Villeneuve, sin la menor duda que tiene ases bajo la manga, y en particular nos pide no revelarlos. Nunca lo haríamos, pero los fans tendrán MUCHO de qué hablar. MUCHO. Y se agradece, aunque no siempre es fácil (vimos la cinta en un momento particularmente catastrófico y doloroso para nuestro país) que no se ha hagan concesiones respecto a ritmos, conversaciones e inteligencia en general debido al histérico, y en muchas ocasiones equivocado, deseo de mantener la atención de una generación acusada de no prestar atención por más de unos minutos a la vez.

Hace tres días vi Blade Runner 2049 y quiero volver. Sé bien, conociendo a los cineastas involucrados, y al estado de emociones dilapidadas con el que fui a ver una cinta que no otorga salidas fáciles a sus temas, que sin duda se me fueron muchos detalles. Así que ahí estaré de nuevo este fin de semana para seguir buscando, explorando y sin duda pensando en el valor de la vida y cómo duele saber eso a veces. ¿Nos vemos en el cine?

