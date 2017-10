Lo que aprendí de Derbez: Gerard Butler

No cabe la menor duda que es un momento complicado para estrenar una película como GeoStorm este fin de semana, pero a pesar de que sabemos que hubo muchísima discusión al respecto; finalmente Warner Pictures optó por hacerlo ahorita.

Es algo que, como fan de las películas de desastres naturales, siempre me he preguntado: ¿Por qué demonios me parece tan entretenido sentarme con unas palomitas grandes a ver lo que probablemente más temo en el mundo. La única respuesta que he encontrado desde entonces es que es una forma de enfrentarlo, hacer catarsis a través de la ficción. Y en el caso de películas como GeoStorm, incluso la exageración.

Pero para ser honestos, aunque la cinta trata más con destrates como megahuracanes y tsunamis, después del terremoto del pasado 19 de septiembre yo no estaba ni con el ánimo ni convencida de que esa era la película que me querría meter a ver, pero tenía entrevistas con su protagonista Gerard Butler y evidentemente tenía que ver la cinta.

No es Roland Emmerich (Día de la Independencia, El día después de mañana), pero sí de su productor. Y debo admitir que a pesar de todas mis dolencias respecto a la temática (compartidas a más no poder con los compañeros de la prensa estadunidense que habían sido azotados por tremendos y mortíferos huracanes y ataques de la naturaleza) no me la pasé tan mal. ¿Por qué? Pues porque la cinta se maneja muy bien entre las dos líneas de “demasiado absurdo para ser real” y “ya llegamos a ese punto” en lo completamente idiotas que tantos están siendo al negar el evidente cambio climático. Y ese juego de querer controlar las cosas, jugar a ser Dios y, por supuesto, equivocarse es un muy buen debate estos días.

Ahora, ¿por qué Eugenio Derbez? Pues aunque no ha hecho mucho ruido respecto a la cinta, tiene un personaje más que relevante. Si bien no es protagónico, créanme, su presencia vale la pena más de lo que podrían imaginar (y eso que cortaron algunas de sus escenas). No importa, cuando es necesario (y no arruinaría por nada la historia) cumple. Y el mismo Butler es el primer emocionado ante ello. Sobre todo respecto a trabajar con el mexicano.

“Es probablemente el actor más aterrizado que he conocido. Es verdaderamente un buen tipo. No te puedes imaginar siquiera intercambiar una palabra enojada con Eugenio. Y el tipo más divertido con el que podrías trabajar en tu vida”.

Ya teníamos que terminar la entrevista, me veían con esa carita que saben poner muy bien cuando tu tiempo con la estrella ha acabado, pero Gerard no había acabado y no lo iba a hacer sin decir: “Aprendí mucho solo de verlo, de hecho, es cómo interpreta y cómo se compone como persona. Cómo se sostiene, creo que debe enorgullecer a México”. No podría coincidir más.

