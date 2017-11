Adiós Francis Underwood

House of Cards igual iba a acabar. Había cumplido su ciclo y con sus costos de operación era absolutamente insostenible, sobre todo porque Netflix sigue invirtiendo en tener una cantidad de contenido original tan amplio que eso evitará que pierdan a su público cuando todas las cadenas quieran poner sus contenidos en sus propias plataformas.

Que la grabación de la última temporada se haya suspendido indefinidamente no quiere decir que no exista. Sobre todo considerando cómo terminó la temporada anterior. Si no están al día igual habrá algunos spoilers más adelante, así que usted decida, pero es importante poder hablar de esto considerando lo que podría ser un maravilloso giro de tuerca a una espeluznante situación.

Hace aproximadamente un año nos enteramos que Robin Wright, Claire Underwood para los fans, estaba exigiendo el mismo pago que Kevin Spacey. Lo logró, lo cual vuelve a este un asunto aún más interesante debido a la situación actual. Muy pocas mujeres en Hollywood se pueden dar ese lujo, pero ella sí. Así de poderoso es su personaje, su actuación.

Kevin Spacey, sin embargo, ahora es lo que llamarían “veneno” para cualquier producción. Triste como el demonio porque como actor es brillante, pero la temporada anterior terminó de tal manera que la situación sería perfecta para que lo mataran. Al personaje, pues. Un personaje que ha hecho cosas aún más deleznables que el actor y que está pagando por ello en la historia que seguimos tan de cerca en la pantalla.

Tienes razón, Claire, (SPOILER) ¡ES TU TURNO! Y con amor y cariño a mis amigos de Netflix les pido por este medio, ya que la vergonzosa situación del actor los hizo tener que parar a recapacitar qué hacer con la historia y el personaje, ¿por qué no nos dan al menos cuatro años de Claire sola en la presidencia? Es más que suficiente para mantener el interés (francamente me parecía más fascinante verla operar a ella que a Frank en la mayoría de los capítulos) y ahora les saldría casi a mitad de precio la serie.

¿Cómo ven? Por qué no tomar una terrible y penosa situación y hacer algo bueno con ella. Cuatro años de la Casa Blanca de Claire. ¿Imaginen los retos de ponerla a hacer cosas más aterradoras y deleznables que su predecesor, o el presidente en la vida real para el caso?

¿Quién se apunta? Claire para la presidencia. Bye, bye Frank. Igual ya te la habían aplicado en la serie.

¿En serio?

¿Ya empezaron a salir los personajes que piensan que brincarán a la fama por acusar a alguien, a cualquiera, por acoso sexual? ¿Habrá forma de pedirles que no lo hagan porque vuelven a victimizar a las víctimas? ¿Y que además nunca se volverán famosos por eso?

Twitter: @SusanaMoscatel