Se declara abierta la temporada superhéroes 2018

Hay que admitirlo, hay que tener toda la fe del mundo en un proyecto cinematográfico como para dedicarle un presupuesto de más de 300 millones de dólares, pero la entrega para celebrar el décimo aniversario del Universo Marvel, Avenger Infinity War, no creo que tenga el menor problema de recuperar eso en la taquilla mundial el primer fin de semana.

Francamente me parece una locura, pero de las bonitas, ver cómo crece el fenómeno día con día. El ver cómo la tecnología hace milagros (se lo dijo Mark Ruffalo – Hulk – a nuestro Omar Ramos) que antes no estaba a su disposición. Pero más allá de eso, y lo digo como alguien que siempre ha declarado que Flash Gordon de 1980 es su película favorita de superhéroes, amo que el nivel de los actores, los directores y sobre todo de los escritores este a un nivel que jamás da por garantizado a su público. Por cierto, antes que me griten, ya sé que Flash Gordon no es un superhéroe como tal. Y que quien viera la cinta hoy en día por primera vez me mandaría al manicomio por amarla tanto. ¿Pero saben qué? No me importa. Porque no soy fanática de los comics, mucha de la gente que más amo sí lo es, y de no haber sido por mis recuerdos de la emoción de esa cinta protagonizada por Sam Jones (sí, el de Ted) y el glorioso Max Von Sydow, como Ming el despiadado, probablemente jamás podría entender esa parte tan importante de mi trabajo. Al menos no emocionalmente. (Excepciones modernas, Logan y Guardianes de la Galaxia).

Y claro, también está el otro universo al que le debemos otras emociones del pasado, porque lo siento mucho señores: Superman siempre será Cristopher Reeve para mí. Y cuando mis amigas más jóvenes me gritan que “¿qué demonios me pasa? ¿qué si no he visto a Henry Cavill?”, les contesto que sí. Que voy por mi tercera vuelta de los Tudor que donde me pone mal como el Duque de Suffolk. (Por cierto, quitan este día 29 Los Tudor de Netflix, para que se asomen tantito si no lo hicieron en su momento) pero para mí, hasta la pésima, pero maravillosa Superman tres con el magnífico comediante Richard Pryor (considerada por muchos como una basura. No coincido), es mucho más divertida y emotiva que la pesadísima carga de expectativas estos días con cada una de estas cintas.

Todavía no puedo hablarles mucho de Deadpool, porque nos pidieron esperar un poco a que se acerque el estreno y lo respeto. Esta semana es de Los Vengadores. Pero sí les diré una cosa, la plática con Ryan Reynolds que pronto publicaremos me deja muy claro que todos estos actores tienen que aprender de ese personaje. “Su mecanismo de defensa, más allá de los superpoderes, es el humor negro y su sarcasmo”. Creo que eso es algo que podemos todos entender. Ese, bien aplicado, sí debería ser considerado un súper poder. Sobre todo con lo que se nos viene encima de seres superdotados este año. Tanto al público, como a los actores que los interpretan. Es más, me atrevería a asegurar que Deadpool salvó a Ryan de su tan fallida Linterna Verde.

