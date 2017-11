En las manos del volante ¿de quién estamos?

El caso del homicidio de la estudiante de la Universidad Autónoma de Puebla, Mariana Fernanda Castilla Miranda, ocurrido a finales de septiembre, debería de marcar un precedente del antes y del cómo ahora debería ser lo ideal en cuanto a las medidas necesarias para que las mujeres e incluso hombres viajen seguros en taxis y en el famoso transporte ejecutivo.

La necropsia de ley confirmó que Mara Fernanda fue agredida sexualmente presuntamente por el chofer de Cabify, Ricardo Alexis "N", y que la mecánica del asesinato fue por estrangulamiento y golpes severos. La muerte de la joven causó una serie de movilizaciones de estudiantes y organizaciones civiles convocadas en las redes sociales en varios estados.

Ese no es el único caso en junio del 2012 en León, Mitzi del Pilar Ruiz Delgado murió días después de haber saltado de un taxi. Ella festejó su cumpleaños 25, al salir del antro tomó un taxi y dijo a sus familiares que el conductor quiso abusar de ella por lo que supuestamente saltó de la unidad en movimiento en su paso por el Malecón.

La necropsia reveló que su muerte se debió a un coágulo en el pulmón y no por las heridas causadas al arrojarse del taxi, versión que los familiares hasta el día de hoy no han creído.

Actualmente en Guanajuato se han implementado una serie de estrategias para la protección de los usuarios del transporte ejecutivo y que no deberían descartarse para los "verdes".

La indicación al Instituto de Movilidad ha sido clara, detectar las unidades del transporte ejecutivo o piratas que estén prestando el servicio sin concesión, lo cual ha sido calificado como una "caza" que ha arreciado contra una plataforma.

Hoy por ejemplo en la página de la Secretaría de Gobierno ya se puede consultar si las placas que porta 'x' unidad son de un vehículo que cuenta con un permiso vigente o no.

Autoridades de primer nivel aseguran que esto coloca a Guanajuato a la punta entre las demás entidades con sistemas que permiten al usuario tener más herramientas para antes de abordar; y así, puedan identificar si un vehículo está registrado ante Movilidad o bien, se trata uno pirata o no.

Otra de las acciones que también se realizan en Guanajuato es la aplicación generalizada de exámenes toxicológicos a operadores y no de manera aleatoria como anteriormente se hacían.

Además se busca que los permisionarios presenten la carta de antecedentes penales de sus operadores y se les solicitará que informen el proceso de selección y contratación de los choferes.

Este trabajo que se ha implementado desde la llegada de Gustavo Rodríguez Junquera a la Secretaría de Gobierno no termina aquí, el principal reto es tener acceso a las plataformas para revisar a detalle la operación de los vehículos dados de alta y verificar las bases de datos de los choferes algo que no existe.

Pocas veces he requerido usar el servicio de taxi de necesitarlo prefiero pedir uno de servicio ejecutivo primero por el costo y segundo porque aparece quien es el conductor, pero no comparto el que tengan mi información personal.

También me he dado cuenta que a veces la información que te presentan no coincide al 100% con el número de placas o el modelo del auto y solo por la urgencia de trasladarme lo uso con reserva.

Si realmente logran aplicarse todas estas medidas en el servicio ejecutivo y taxis verdes en Guanajuato sin duda el principal beneficiado será el usuario porque hoy no sabemos en las manos del volante de quién estamos.

Sofia.negrete@milenio.com

@sofia_negrete