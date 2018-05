Y el trabajo de inteligencia en Guanajuato ¿dónde quedó?

Recién arrancaron las campañas a candidato a gobernador en Guanajuato insistí en preguntarle a los dirigentes y representantes de los partidos, en saber cuáles eran las medidas y candados que estaban implementando para evitar que los candidatos a competir a un cargo de elección no tuvieran un historial negro e incluso y detectar si tuvieran o no posibles vínculos con la delincuencia.

Algunas personas se me acercaron y me preguntaron ¿por qué tienes tanto interés en ese tema?, mi respuesta fue sencilla "las condiciones de seguridad que se tienen hoy no son las mismas de hace tres o seis años cuando hubo contienda electoral y Guanajuato no está exento a lo que ya se registra en otros estados con los candidatos".

Y no es para menos, el próximo primero de Julio se elige en Guanajuato a Gobernador, 22 diputaciones federales, 14 locales, 46 ayuntamientos y senadores.

Tan solo se tienen registrados 200 candidatos a alcaldes en el estado, ahora 99 hombres, 100 mujeres de seis partidos y 21 candidatos independientes; ojo sin sumar las planillas que presentó cada uno integrado.

Haga cuentas en municipios pequeños como Xichú, Atarjea o Victoria cada aspirante a alcaldes presentó una planilla, integrada por un síndico y ocho regidores; sumando el mismo número de suplentes, lo que da un total de 18 personas. Mientras que los municipios grandes alcanzan que cada planilla la integran dos síndicos y 12 regidores, más sus suplentes lo que suman un total de 28 personas.

Si bien quizá no todos lleguen a la conformación de los Ayuntamientos, se sumarán integrantes de otros partidos, la pregunta que queda en el aire es ¿quién garantiza que este universo de personas no tengan deudas pendientes con la justicia? en el mejor de los casos; y en el peor de los escenarios no tengan relación con la delincuencias o células criminales.

Hace tres años, el candidato electo de Jerécuaro Rogelio Sánchez Galán fue asesinado junto con otros hombres en la comunidad El Fresno. El 7 de junio de 2015 ganó las elecciones abanderando el Partido Verde y 16 días después asesinado. Su agresor, según la autoridad, fue detenido en marzo de 2016 en Tlaxcala.

El viernes pasado fue asesinado el candidato de Morena a la alcaldía de Apaseo El Alto, José Remedios Aguirre, un hecho inédito en Guanajuato.

Horas después del asesinato se filtró que había sido director de Seguridad y que había sido dado de baja porque no acreditó los exámenes de control y confianza; luego en rueda de prensa se informó que en 2008 fue detenido y procesado por el homicidio de una persona a la que disparó, pero quedó en libertad al comprobar que se trató de un crimen cometido en legítima defensa.

Y se reveló que una de las líneas de investigación es de posibles vínculos con grupos dedicados al trasiego de combustible.

Si bien un primer filtro para mandar perfiles honestos son los partidos políticos habrá que ver en este caso quién ignoró la situación del candidato. En el PAN y el PRI aseguran que cuentan con cartas de no antecedentes penales de cada uno de sus candidatos, aún falta que el resto de los partidos confirmen cuál es la situación interna de ellos.

Pero este no es el único filtro, otro es la propia autoridad, estatal, federal y los órganos electorales. Y es que al día de hoy debería de haber un análisis electoral en Guanajuato de cuál es la situación de cada municipio y cuáles se ubican en focos rojos, por una parte con candidatos con posibles vínculos con la delincuencia pero también candidatos presionados a ser financiados por el crimen organizado.

Un trabajo que hacen los cuerpos de seguridad estatales y federales, a través de sus áreas de inteligencia de análisis de riesgo e informar a la autoridad electoral correspondiente y blindar el proceso.

Hoy por lo pronto estará sesionando en Salamanca el Grupo de Coordinación Guanajuato y donde estará presente el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia; porque lo que está ocurriendo en el estado no es para menos, habrá que estar alertas y ver si a partir de este momento algo cambia o de plano las cosas siguen igual o peor.

