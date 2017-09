Reajustes políticos ¿milagrosos?

La cuenta regresiva para ir definiendo temas importantes en cuestión electoral inició y en una semana comenzará a generarse información importante. Por ejemplo los alcaldes que quieran reelegirse tendrán que notificarlo ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), el plazo que tienen es del 1 al 7 de octubre.

Y también hay temas en los que de plano no hay un avance significativo en los partidos políticos y es que tienen que cumplir con la cuota de género y llevar en la mitad de posiciones a mujeres; no importa el color simplemente hoy no cuentan con todos los números para cubrir los cargos y en algunos casos dicen que tendrán que echar mano hasta de las hijas, esposas, hermanas y quizá hasta de la comadre.

Lo que sí están haciendo al interior de los partidos es reagruparse y fijar posiciones.

Hoy ya es de dominio incluso nacional al interior del PAN, que Carlos Medina Plascencia cerró con el grupo que encabeza el senador Fernando Torres Graciano, era impensable ver trabajar juntos a los ex gobernadores Carlos Medina y Juan Manuel Oliva Ramírez hoy lo están haciendo; así como a los que fueron enemigos políticos Ricardo Sheffield Padilla y Miguel Salim Alle.

Estas alianzas han provocado que volteen a ver los amarres que trae Fernando Torres y que ya comiencen a especular en el resultado que podrá obtenerse.

Otros que también comenzaron a trabajar desde hace dos meses aproximadamente es un grupo de priistas de León. Dicen que el único objetivo es fortalecer el trabajo en el municipio que históricamente ha sido olvidado.

Prueba de ello hoy ningún priista de León ocupa alguna posición importante en el Comité Directivo Estatal, salvo José Pedroza quien fue removido hace meses para cederle su cartera a Claudia Navarrete. La misma situación se repite a nivel nacional.

Por ello este grupo de priistas inquietos buscan sumar esfuerzos sin importar a la corriente que representen, tienen claro que lo único que buscan es fortalecer el trabajo y que a León se le dé la importancia que tiene.

Quien encabeza el grupo aún sin nombre es Fortino Batres, en la lista también aparece Denny Méndez, Ricardo López, José Pedroza, Norma López, Israel Cobián entre otros.

En las reuniones que han realizado aseguran que el ex secretario del Ayuntamiento y ex aspirante a la candidatura a la alcaldía Martín Ortiz no ha participado, pero sí se le ha informado el trabajo que están realizando.

El plus que aseguran integrantes de este grupo tendrán es que a diferencia de otros buscan integrar incluso un plan de trabajo que impacte en beneficio de los ciudadanos por lo que no están cerrados a sumar gente de cualquier otra corriente. Y quien sea el candidato a la alcaldía presentárselo e incluso una vez electo el próximo Alcalde de León entregárselo.

Los priistas reconocen que su partido no pasa el mejor momento y las disputas entre los grupos les han restado, afectando principalmente al priismo leonés, por eso buscan organizarse, vamos a ver si consiguen el resultado que están esperando o tendrán que hacer otros intentos.

