Si va Héctor ¿quién será el interino?

Los liderazgos del PAN en Guanajuato no quieren, ni se la jugarán con Ricardo Sheffield Padilla como candidato a la alcaldía de León. Los líderes empresariales tampoco lo quieren e incluso estarían dispuestos a respaldar al PAN en caso de que el diputado federal tome cualquier tipo de acción legal-electoral.

A Fernando Torres Graciano se le ofreció la alcaldía de León y dijo no, pero a su círculo cercano les ha dicho que sí, siempre y cuando Ricardo Sheffield quien cerró filas con él se baje de la contienda, lo cual difícilmente pasará. El ex alcalde ha dejado claro que en esta ocasión no cederá como lo hizo hace tres años.

Hoy algo tienen claro los empresarios, "más vale malo conocido que bueno por conocer", saben que con la salida de Carlos Medina del ayuntamiento leonés, un par de ajustes claros y contundentes en el trabajo que se realiza, y si el panismo apoya y no ataca a Héctor López como ya lo hicieron se le puede dar continuidad a los proyectos y no empezar de cero con alguien más.

Irónicamente el tema de León aún no está definido, pese a ser el municipio más importante del estado. Y también pese a que el mismo discurso del gobernador Miguel Márquez fue que las administraciones municipales tenían que ser por 6 años, para lograr la conclusión de proyectos y que fueran los ciudadanos los encargados de premiar o castigar a un Alcalde con la reelección o no.

León es un municipio clave para sumar el millón y medio de votos que el panismo le prometió a quien será su candidato presidencial, Ricardo Anaya. Si un Carlos Medina no va, el otro panista posicionado entre la ciudadanía que podría dar batalla en las urnas es Héctor López Santillana.

¿Qué ciudadano común ubica a una Alejandra Gutiérrez o Daniel Campos?, e incluso un Humberto Andrade o Éctor Jaime Ramírez pueden ser conocidos entre los panistas y solo en algunos sectores de la población pero no con el resto de los ciudadanos.

Todo apunta a que Héctor López Santillana puede ser el abanderado e ir por la reelección y de ser así la decisión implicará varias cosas.

Hoy Héctor López también deberá estar preocupado en , ¿quién será por más de 60 días el Alcalde interino?, que le pueda dar continuidad al trabajo que realiza y no se frene, de lo contrario podría ser contraproducente.

Dos nombres encabezan la lista: Luis Ernesto Ayala Torres y Salvador Sánchez Romero. El primero ya tiene la experiencia del trabajo que se debe hacer en el Municipio y en el Estado, se ha convertido en el líder moral del PAN y se ha mantenido al margen de las grillas del partido. Si Héctor lo busca o lo consulta, Luis Ernesto participa, si no, se mantiene al margen.

El segundo es el primer regidor, en el Ayuntamiento leonés saben que se ha convertido en el hombre de todas las confianzas del Alcalde, no es panista, pero sí empresario que ha ocupado diferentes cargos por invitación y jamás ha sido señalado por algún escándalo. Incluso dicen se atrevió a enfrentar en un par de ocasiones a Carlos Medina a quien le pidió sumar y no restarle al trabajo de la administración.

Salvador Sánchez Romero no fue de los integrantes del Ayuntamiento que le fueron impuestos a López Santillana, él sí fue de los contados que llegó por invitación del Alcalde.

La diferencia del 22 de enero de 2015, al 22 de enero que se acerca, es que hace tres años trascendió que Héctor López Santillana iba como candidato de unidad a la alcaldía de León, no conocía el teje y maneje del partido, no era político y ha tenido que aprender.

Hace tres años su partido y el Gobernador le impusieron un ayuntamiento y un cabildo con el que tuvo que trabajar a medias. Hoy Héctor López sabe a lo que se va a enfrentar si va por tres años más y seguramente varias cosas hoy le quitarán el sueño: ¿si va o no como candidato?, ¿quién lo suplirá?, ¿lo dejarán armar sus equipos o nuevamente tendrá que aguantar imposiciones?

Héctor López puede pasar a la historia como el primer alcalde que se reelige en León con resultados o de plano como el alcalde que quiso y no pudo.

sofia.negrete@milenio.com

@sofia_negrete