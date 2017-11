Los fernandistas ya tienen un as bajo la manga listo para usar

Desde el viernes por la tarde que se dio a conocer que el Tribunal Estatal Electoral exoneró al ex secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de las denuncias interpuestas en su contra por los partidos políticos de oposición, muchos le han dado la lectura de que ya "hay candidato azul" a la gubernatura.

A diferencia de los meses antes de haber presentado su renuncia, Diego Sinhue traía una agenda saturada y ya parecía ajonjolí de todos los moles, su participación pública desde mediados de agosto se redujo considerablemente y las últimas semanas fue casi nula, puede que a partir de hoy nuevamente reaparezca.

Hay varios factores que pueden indicar que ya casi tiene un pie del otro lado, es el precandidato oficial, está arropado por lo marquistas, hoy la mayoría de los alcaldes y diputados locales emanados del PAN se han tomado la foto con él (aunque no significa su apoyo incondicional), sumada la resolución del Tribunal Estatal Electoral a su favor y una parte de la estructura de gobierno "medio" operando para él.

Sin embargo, varios liderazgos reconocen que no es nada nuevo pero saben que no ha repuntado en las encuestas; como también no ha crecido como lo esperaban el senador Fernando Torres Graciano, incluso hoy hasta el propio Luis Alberto Villarreal asegura que sale mejor evaluado y va a la punta; claro es más conocido pero eso no le garantiza que vayan a votar por él, porque sus negativos también son varios.

Los marquistas, dieguistas y de más aún no pueden cantar victoria. Los partidos de oposición impugnarán la resolución del Tribunal y aún cuando puede ser más que evidente cual podría ser el fallo aún hay otras dos instancias con demandas, por lo que no se puede declarar como caso cerrado.

Una instancia es la Procuraduría General de la República (PGR) donde les pueden sacar un buen susto. Y la segunda la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), donde ha quedado claro que no se puede manotear, el ejemplo más claro es cuando les echaron abajo la diputación local de Humberto Andrade Quezada y quedó fuera del escenario público.

Pero esto no es todo. El grupo del senador Fernando Torres Graciano ya tiene un "as bajo la manga", el cual harán válido de acuerdo al escenario que se presente una vez que se dé a conocer la metodología para la designación del candidato a gobernador en Guanajuato.

Algo tienen claro los fernandistas y es dar la batalla para que la elección del candidato sea transparente pero que también vaya el candidato más rentable, por lo que ya tienen lista una impugnación que presentarán en el partido de ser necesaria en el proceso interno y si Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se registra.

La impugnación se fue armando desde hace varios meses y ya está lista, aseguran que ahí está documentado una serie de las irregularidades en las que ha incurrido, no hay que perder de vista que entre los fernandistas hay varios nombres de personajes que conocen al revés y al derecho la ley electoral y que son especialistas; un tema en el que los dieguistas tienen que fortalecerse.

Un escenario que por cierto no le conviene al Partido Acción Nacional en Guanajuato, un estado clave para darle un buen número de votos al candidato a la Presidencia de la República.

En el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN no han emitido las reglas del juego para quien quiera buscar la candidatura a gobernador y eso pone nervioso a varios.

Lo cierto es que hoy no hay nada para nadie. Nadie puede cantar victoria y seguramente todos los grupos están amarrando su "as bajo la manga", para sacarlo de ser necesario.

