Una cloaca en el Patronato de la Feria

En MILENIO y nuestras diferentes plataformas le hemos dado a conocer una serie de reportajes referentes al manejo de los recursos que se destinan para la operación y realización de la Feria de León, investigados y documentados por mi compañero Pablo Flores.

Si bien el Patronato de la Feria, no recibe en su totalidad los recursos con los que opera del gobierno municipal, son un organismo público descentralizado del municipio y están obligados a informar y transparentar el recurso con el que cuentan.

Desde el 7 de febrero le informamos que la famosa Feria de las Sonrisas es la más cara del país, incluso por encima de ferias como la de San Marcos que se realiza en Aguascalientes considerada la más grande de México, las Fiestas de Octubre de Guadalajara o la Feria Internacional del Caballo de Texcoco.

La Feria de León tiene un presupuesto para su realización y operación de 125 millones de pesos, desde la primera entrevista que se le hizo al presidente del Patronato, Gabriel Pérez Navarro, sostuvo que 60 millones de pesos iban directo como subsidio a Explora, en menos de 24 horas el director del Centro de Ciencias Gerardo Ibarra, salió a confirmar que anualmente reciben 7 millones 100 mil pesos.

El tema ha indignado al empresariado leonés y principalmente a ex consejeros del Patronato de la Feria quienes conocen la operación y aseguran que esto lo hicieron ya un negocio personal Gabriel Pérez Navarro y Fabián Obregón. Pero otros piensan diferente y dicen que no hay nada, pero son los menos, eso sí, no meten las manos al fuego por nadie.

Incluso algunos empresarios y políticos han coincidido por separado que las publicaciones hechas por MILENIO se han convertido en temas de discusión en reuniones privadas e incluso en una de estas, habría sido en presencia del mismo Gabriel Pérez Navarro quien en tono de burla y petulante ha respondido "no me van hacer nada".

Lo ridículo del tema entonces es la equivocación que tuvo al dar información donde la diferencia fueron varioooos millones de pesos y por cierto no es un patronato que tengan actividades los 365 días del año para que no los domine y los de a conocer cuando se le pregunte.

Por cierto tendrán su oportunidad el próximo jueves en aclarar el uso de los recursos, en la comparecencia que ya está programada en el pleno del Ayuntamiento.

Y ojalá lleve a detalle cómo se han contratado los espectáculos, por ejemplo los temas que le hemos presentado es tal inconformidad que no hicieron llegar los estados financieros del Patronato de la Feria de León en la administración 2013-2016 donde estuvo al frente el empresario José de Jesús Padilla Moreno y donde el costo más alto que tuvo la operación y organización de la feria fue de 71 millones 284 mil pesos, que fue en el último año y cuando se cambió de estafeta a la actual administración.

Hay que recordarle a Pérez Navarro porque al parecer es de memoria corta que en enero dijo que el recurso que se destina a los espectáculos internacionales asciende a los 60 millones de pesos, sin embargo al documentar el pago que se realizó se obtuvo por transparencia que fue de 15 millones de pesos.

Y las dudas crecen porque también se solicitó por transparencia cuánto se pagó a los cantantes que estuvieron en el Foro Victoria y resulta que emitieron facturas por encima del costo; MILENIO también solicitó a diversos proveedores cotizaciones y las diferencias ascienden a las 200 mil pesos. Ya tendrán su oportunidad de informar y aclarar de manera pública lo que están haciendo.

sofia.negrete@milenio.com

@sofia_negrete