¡Carajo!, si solo es convivir con delincuentes

La Policía Federal en Guanajuato dio a conocer que el 18 de junio, Daniel N fue detenido en el tramo que comunica a las casetas Cerro Gordo y Mendoza, de la carretera federal Morelia-Salamanca con un fuerte arsenal. Cinco días después el Juez de Control Enrique Manuel Negrete ordenó enfrentar su proceso en libertad.

En total se le contabilizaron 19 armas de fuego, 12 mil 651 cartuchos y 27 cargadores de diferentes calibres que fueron localizados ocultos en un tráiler. Ya pasaron cuatro meses en los que se supone Daniel N., enfrenta el proceso en libertad por lo que debería de acudir cada 15 días a la fiscalía de Salamanca a firmar además de hacer el pago de una multa de 15 mil pesos.

En la audiencia celebrada en la sala dos del Poder Judicial de la Federación, se fijó un plazo de 5 meses para concluir la investigación, la fecha que se fijó para reanudar nuevamente el juicio es el 23 de noviembre, es decir será el próximo mes que está por iniciar.

Pero fíjese usted, funcionarios de primer nivel me aseguran que Daniel N. no se presentó a firmar, es decir, que incumplió con las medidas cautelares dictadas, expertos en el tema coinciden que estas son "las bondades" para los delincuentes con el nuevo Sistema de Justicia Penal al violar la Ley Federal de Armas de Fuego y de Explosivos.

Esto se agrava porque el caso de Daniel N., no es el único de acuerdo a funcionarios de primer nivel se estima que en Guanajuato un 50 por ciento de los detenidos por portación de armas de uso exclusivo del Ejército que fueron detenidos pero al enfrentar un juicio y por órdenes de jueces federales y que llevaron el proceso en libertad, jamás acudieron a firmar.

En la audiencia celebrada a finales de junio el Abogado defensor de Daniel N., entre las pruebas que presentó fue su credencial de elector que marca su domicilio en Apatzingán, Michoacán; un recibo de la Comisión Federal de Electricidad, cartas de recomendación, incluso una de una persona que se dijo ser Síndico y un legislador.

Ese día se informó que él, se dedicaba al campo al corte del limón y que además jugaba en el equipo de futbol de su comunidad. Es decir que si hoy se le busca en teoría podría ser ubicado y continuar el juicio en proceso, la pregunta es ¿cuál fue el seguimiento que se le dio a este caso y a los demás para hacer cumplir la ley?

En su visita el viernes pasado a León el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Luis María Aguilar Morales, aseguró al defender el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que "mientras existan jueces imparciales que dicten sentencias reales, el que esté en libertad una persona durante su proceso, no quiere decir nada".

Tómese su tiempo y analice esta declaración con tranquilidad. Yo no estuve en ese evento pero al escucharlo me vinieron muchas preguntas a la mente, como el que entonces se sabe que hay jueces que no son imparciales ¿y qué se está haciendo con ellos?, ¿cuántos son y en qué entidades los tienen ubicados o de plano están en todo el país?, ¿cómo están atendiendo este problema que no solo se vive en Guanajuato sino en todo México de hombres y mujeres detenidos vinculados a delitos federales y que siguen el proceso en libertad?

Rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad dijo estar seguro de que hay jueces imparciales, "en materia federal estoy convencido de que existen, en eso trabajamos todos los días en el Consejo de la Judicatura- Federal-".

Ante la queja que no solamente tienen hoy funcionarios de seguridad de los tres niveles de Gobierno, así como mandatarios municipales y estatales, cámaras empresariales, asociaciones, profesionistas, líderes de opinión y ciudadanos en general ante el Nuevo Sistema de Justicia Penal, sin titubeo les mandó a decir "pues nada más que lean la ley y verán que no".

Como hubiera dicho un reconocido ex funcionario, lo que quiso decir el Presidente de la Suprema Corte, es "dejen de estarse quejando que estamos trabajando", así es que ya sabe váyase acostumbrando a convivir con los delincuentes que enfrenten sus procesos en libertad, total es normal, ¡Carajo!

