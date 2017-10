Boicot y presión en el PAN de GTO fortalece a MMM

A casi 40 días de vencer el plazo para que los partidos políticos informen el método de elección de sus candidatos el Consejo Estatal de Acción Nacional aprobó por mayoría que será la designación, el tema lo pusieron sobre la mesa los marquistas ya que ni siquiera estaba en la orden del día.

Varias son las lecturas que se le dan a este hecho. El viernes por la noche se mandó un escueto boletín donde de manera muy general se informó que se votó el tema y se acordó. Con el que se buscó disfrazar una realidad muy alejada de lo que realmente ocurrió.

La aprobación salió con 85 votos a favor y 2 abstenciones; mientras que 15 panistas vinculados con el senador Fernando Torres Graciano se retiraron de la sesión, entre ellos Libia Denisse García, José Luis Manrique, Nayeli Céspedes, Ruth Lugo, Karina Padilla y Ariel Corona.

Los agitadores del tema fueron: Antonio Guerrero Horta quien puso el tema sobre la mesa y Juan Carlos Acosta quien acusó directamente a Humberto Andrade Quezada, presidente del CDE del PAN, de no cumplir los acuerdos.

Con esto, por segunda ocasión los panistas del grupo de Miguel Márquez y Diego Sinhue Rodríguez exhiben el trabajo de su presidente y de quien toma las decisiones no solo en gobierno sino también en el partido.

Mientras que Marco Antonio Rodríguez Vázquez presionó al resto de los panistas de sus grupos vía mensajes en un grupo de whatsapp para sacar el tema; Miguel Salim y Juan Carlos Romero Hicks -los votos de abstención- coincidieron en una cosa que se le diera un voto de confianza al trabajo del líder estatal y la respuesta fue: ¡no!

La presión de los grupos internos del panismo en el poder, también lograron que el voto de Humberto Andrade y del secretario general Alfonso Ruiz Chico fueran a favor.

En la encerrona no solo los grupos vinculados al marquismo y los dieguistas hicieron de las suyas, con esto se complica la hipótesis de que Humberto Andrade pueda ser "el caballo negro" o el tercero en discordia rumbo al 2018.

Los panistas coinciden que la urgencia de sacar el tema es porque ahora el destape de Miguel Márquez en Nuevo León, indica que sí dejará el mandato, por cierto, su círculo cercano peca de soberbia y asegura que será el partido a nivel nacional quien se lo pida "al ser el mejor perfil", y sólo está preparando el camino.

Ahora el tema está en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN y más allá de lo que se aprobó, lo interesante será ver cuál será la metodología que se aplique para la elección de los candidatos y esto es lo que verdaderamente puede provocar una crisis al interior del partido.

Por lo pronto los fernandistas están quietos. Diego Sinhue no saldrá a declarar del tema, Miguel Márquez no hablará de los temas del partido en público y quien tendrá que salir a dar la cara será Humberto Andrade.

Que no se olvide que en el PAN de Guanajuato no se cumplen los acuerdos. Ahí está el ejemplo más claro y es León, hace tres años se aplicó un método, el resultado no se respetó y uno de los que la jugó inicialmente fue el mismo Humberto Andrade, ¿ahora se respetará?

Sofia.negrete@milenio.com o Sofia_negrete