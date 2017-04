Antonio Salvador y la crónica de una salida anunciada

El doble discurso de la salida de Antonio Salvador García López de la Secretaría de Gobierno. El primero que su reemplazo llega con el objetivo de que se tenga un “buen cierre de gobierno” en la administración estatal y el segundo el que ha hecho eco es el costo político por diferir en el proyecto de Miguel Márquez rumbo al 2018.

El año pasado gente del círculo cercano al hoy ex funcionario me comentó que era inminente su renuncia y solo era cuestión de tiempo. En enero el ex Secretario de Gobierno formó parte de la comitiva que acompañó al gobernador Miguel Márquez a la inauguración de la Feria de León, lo cual me sorprendió y pregunté a gente de su plena confianza, si ¿analizaba o no dejar el cargo?, y la respuesta fue clara “lo está revisando, ya es casi un hecho”.

Las causas no me las comentaron pero por las expresiones y los mensajes a medias lo englobé en una sola palabra “hartazgo”.

Gente de su equipo coincide que no encontró sino le pusieron muchas piedras en el camino para entorpecer su trabajo y señalan principalmente dos secretarías, la Particular donde se comenta que tenía diferencias claras con su titular y la de Desarrollo Social y Humano, quienes buscan meter mano en la operación de diferentes áreas de gobierno.

El jueves 6 de abril al concluir la presentación del programa Operativo San Cristóbal que se realizó en León, pregunté nuevamente sobre este tema y alguien me comentó convencido, “vamos bien, ya lo dejan trabajar”.

Y como prueba me mencionaron la inclusión de Antonio Salvador en eventos importantes e incluso el haber acudido a Colima en representación del Gobernador a la firma del convenio de colaboración en materia de seguridad que encabezó el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y al que asistieron los gobernadores de Jalisco, Colima y Michoacán.

Más menos la decisión clara del ex Secretario de Gobierno habría sido hace 6 meses aproximadamente, en aquella ocasión dicen tuvo una encerrona con Miguel Márquez donde le solicitó una serie de cambios para operar sin problemas, los cuales aseguran no se dieron y por el contrario todo siguió igual.

La hipótesis es que a inicios de esta semana se habría dado una segunda reunión donde estalló el tema, ahí se iba a comentar que las cosas nunca cambiaron solo se disfrazaron.

Por un lado Antonio Salvador llegó decidido a renunciar, pero alguien más se le adelantó y le habría anticipado su decisión a Miguel Márquez, por lo que ahí el Gobernador le dijo “gracias” antes de recibir una renuncia.

Sus operadores me dicen que siguen sorprendidos por la salida de su Jefe, la cual no se esperaban y aseguran que algo grave pasó para que el ex Secretario de Gobierno haya salido “despedido”; pero también hay quien asegura que luego de esa plática que se logró por la ausencia del Secretario Particular, la relación entre Salvador García y Miguel Márquez quedó en el mejor de los términos.

La operación para la llegada de Gustavo Rodríguez Junquera como su sucesor fue en tiempo récord, porque no se esperaban el cambio y para aparentar que no pasaba nada se adelantaron los cuatro cambios que también se anunciaron.

Ante este panorama solo hay un asunto que no logro entender: Antonio Salvador, se va por diferir en el proyecto del Gobernador rumbo al 2018 y su reemplazo es una persona a quien se le vincula directamente con el proyecto de enfrente (del senador Fernando Torres Graciano), entonces ¿Significa que la tempestad en la Secretaría de Gobierno va a continuar?

sofia.negrete@milenio.com

@sofia_negrete