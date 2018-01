¡Feliz Año 2018!

Comenzamos un nuevo año llenos de ideas, resoluciones, cambios en la dieta y hábitos, pero también con una nueva administración municipal y estatal.



Sin olvidar claro, la elección más grande de la historia de nuestro País.



¿Y eso que nos dice a nosotros los ciudadanos?



Estamos en el momento más claro para involucrarnos en las decisiones de nuestra ciudad-estado, llevamos ya algunos años organizándonos y solicitando a los encargados de la administración que las cosas cambien o incluyan nuestra opinión acerca de cómo las queremos.



Pero aún no es suficiente y los rezagos en todos los ámbitos son palpables; infraestructura, educación, seguridad, salud, empleo, etc. La falta de planeación, de ver el “bosque y no solo el árbol” es evidente en obras como el paseo Morelos o el teleférico, que aunque tienen una buena intención se ven como solitarios rescates de la calle o la economía al no ser parte de un plan integral que revitalize esas zonas.



Creo firmemente que nuestra Ciudad y Región, tienen no solo un capital monetario, de talento, de esfuerzo, sino también una necesidad de crecimiento y desarrollo como las que vemos en otros Estados, y nos creemos listos para avanzar hacia ese estadio pero no se va a lograr si no trabajamos todos juntos, si no evaluamos juntos lo que sucede y encontramos juntos también, sus soluciones.



La corrupción en todos los ámbitos y su actual descaro especialmente en el gobierno, no solo tienen un alto costo en el PIB, cuestan mucho más en la terrible desigualdad que viven la mayoría de los ciudadanos, en la falta de oportunidades y en el posible talento que se pierde por la misma.



Quizá en esas colonias sin servicios básicos están los ingenieros, atletas, maestros, pensadores o artistas que puedan llevarnos al siguiente nivel de desarrollo económico y humano, necesitamos invertir en ellos, en su alimentación, educación y empoderamiento.



Es un año de grandes retos para todos aquellos que queremos una mejor sociedad pero eso es justamente lo que nos anima, todo ese arduo trabajo que se requiere para lograrlo.



Les deseo salud para disfrutar lo bueno en sus vidas o para afrontar la adversidad.





Fb. Moreleando, de vuelta al centro / #andoMORELEANDO/ @MoreleandoTRC