¡Corrupción cero!

El tema de la corrupción lleva ya un tiempo en los medios así como en las pláticas de sobremesa. Nos dicen que se refleja hasta en un 10 por ciento del PIB, y sabemos que es una de las razones de tanta desigualdad en un país con la mitad de su población en algún nivel de pobreza.



En esta temporada de elecciones los candidatos toman como bandera el tema y nos prometen acabar con la misma.



Un candidato nos dice que es inaceptable y que aquellos corruptos tendrán que irse. Otro propone penas y leyes a futuro para los que lo hagan y por último está aquel que nos dice que siendo él honesto los demás lo serán.



Entendemos entonces que la corrupción es un flagelo para nuestra economía y bienestar pero, ¿Realmente sabemos lo que implica reducirla y atacarla de frente? ¿Estamos dispuestos a asumir las consecuencias de eliminarla?



Acabar con la corrupción no es la tarea de un solo líder ( Amlo, Meade, Anaya ), es realmente un cambio en los hábitos y cultura de todos nosotros, es el entender que ciertos beneficios ya no los tendremos más, que los privilegios dejarán de serlo y los recursos de los diferentes programas llegarán a quien estaban destinados, que las sentencias serán justas para todos según nuestras acciones y no nuestro nivel económico, que la manera de hacer las cosas tendrá más que ver con los estándares internacionales de calidad o las regulaciones actuales que con presupuestos bajos y mal planeados.



Acabar con la corrupción significa que algunos no podremos ejercer cargos públicos temporal o permanentemente, que nuestras licencias de funcionamiento o de profesión podran ser revocadas e incluso tengamos que cumplir sentencias de carcel o pagar multas por los errores cometidos a nuestros pares.



Acabar con la corrupción es un cambio de 180 grados en todo lo que hacemos y cómo lo pensamos, sí, aunque suene a filosofía de privilegiados, y en aquellos derechos que reclamamos como nuestros.



Es un año de grandes retos para todos aquellos que queremos una mejor sociedad pero eso es justamente lo que nos anima, todo ese arduo trabajo que se requiere para lograrlo.







