Retos para una democracia sustentable

En términos simples, la democracia implica la idea política de que un pueblo se gobierna a sí mismo, de que todas y todos sus integrantes son fuente del poder soberano. Como señaló Wendy Brown, la democracia, en cuanto simple idea, no especifica qué poderes debemos compartir para ejercer el gobierno, cómo debe ese gobierno organizarse, ni a través de qué instituciones debemos hacerlo. Esta falta de indicaciones ha provocado, además de una enorme cantidad de libros y escritos sobre el tema, que el poder resida cada vez menos en el pueblo. En las últimas décadas, el poder de las grandes empresas y de los gobiernos patrocinados por ellas nos ha arrebatado esa capacidad de autogobierno. Ejercicios como el voto, la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas, la protección de los derechos humanos, la igualdad y la vida libre de violencia llegan a manejarse bajo criterios mercantiles de gestión de riesgos. La eficiencia, el costo y el beneficio, la rentabilidad y la libre empresa se han convertido en los parámetros bajo los cuales se guía el gobierno. Cada vez con más frecuencia, esto implica la privatización de los servicios y bienes públicos, la negación o el atropello de los derechos y la delegación de las soluciones de los problemas estructurales de una sociedad a las facultades de ciudadanos cada vez más individualizados. "Si usted no es exitoso, no es porque el sistema no funcione, sino porque usted no se ha esforzado lo suficiente", reza el mantra.

Una sociedad sustentable debe ser democrática. Es decir, que la democracia debe estar en manos de un pueblo, no en las de algunas grandes empresas, ni en las de gobiernos coludidos con ellas. Cuando esto pase, la representación política, la deliberación, la participación ciudadana y la extensión de los principios democráticos a todas las esferas de la vida social serán una realidad y no una ficción que escapa al control de la gente que haría todo eso posible.



DOCTOR MARCO ARANDA ANDRADE

sociedad.sustentable.iinso@gmail.com