Lo más sustentable de ti está en tu interior

El entorno urbano tiene un impacto directo en la salud de los ciudadanos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) desarrolla de forma continua una campaña de concientización en la que se destaca el papel de la planificación urbana para alcanzar un siglo XXI saludable. A pesar de que los temas ambiente y salud con frecuencia se tratan por separado, es obvio que están relacionados. El estado del ambiente afecta la salud humana. La infraestructura creada por los humanos, el "ambiente construido", también repercute en la salud.

La definición amplia de salud usada por la OMS describe "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad". En nuestro país y en el mundo, el servicio de salud es un servicio a brindar y garantizar para satisfacer el desarrollo social de la población. En la actualidad se fomenta el autocuidado de la misma como parte de la participación social activa. La OMS insiste en que la gente debe hacerse responsable de su propia salud como un aspecto importante del desarrollo individual y colectivo.

Entonces, si el cuidado de la salud pasa a ser una responsabilidad individual, los impactos sobre la misma deben ser analizados de igual manera, en vías de alinear las contribuciones personales a la gran solución comunitaria de los problemas que nos afectan. Pero también debemos entender que cada individuo es la única persona que tiene la custodia total de su vida en particular. Además, es menester construir una vida en la que no se esté solo, es saludable convivir con las personas a quienes se ama y que te aman. El amor no es ocio, es actividad continua, hay que cultivarlo todos los días.

Ser sustentable es una forma de vivir conscientes del cuidado de nuestra persona, en total armonía con nuestra comunidad y en absoluta comunión con la naturaleza. Busquemos dentro de nosotros, saquemos nuestro yo sustentable, tengamos conciencia de que si no actuamos hoy, tal vez las generaciones del mañana sufrirán las peores consecuencias.

SERGIO S. FERNÁNDEZ DELGADILLO

Secretario de Sustentabilidad de la UANL

sociedad.sustentable.iinso@gmail.com