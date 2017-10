Las vueltas de la vida

Aquella tarde de domingo no fue como cualquiera. El pasado 4 de junio, el Estado de México estaba en plena ebullición eligiendo su futuro para los próximos seis años.

De los muchos personajes protagonistas de aquella jornada, a dos particularmente les cambió el futuro radicalmente desde entonces. Hace poco más de cuatro meses uno era aspirante presidencial. Otro pintaba como "seguro" mandatario de Ciudad de México, una de las entidades más importantes de América Latina y cuya jefatura de gobierno bien puede ser un gigantesco trampolín político del más alto nivel.

Ese día inolvidable, el segundo se fue a meter al pleno corazón territorial del primero, Ecatepec, y tuvo que salir por piernas. Según se supo, desde temprana hora junto con un grupo de personas y maletas, al hotel Fiesta Inn de Plaza Las Américas llegó Ricardo Monreal, en el municipio natal de Eruviel Ávila, demarcación clave en términos de votación que bien podía definir los resultados de la elección a gobernador mexiquense en ciernes.

El zacatecano no estaba haciendo turismo, había venido a operar en favor de Delfina Gómez, la candidata de Morena. Más que en su favor, venía en su defensa, ante las sospechas de lo que pensaban sería una elección de estado. El priista Eruviel no podía abiertamente "meter mano", pero trascendió entonces que fue la diputada de su partido, Cynthia López Castro, quien organizó a un grupo de militantes para mantener cercado a Monreal y sus ayudantes a las puertas del hotel. Por ello, se generó una riña en la que al romperse una puerta de cristal resultó herido en la mano Farud Miguel Take Roaro, cercanísimo que acompañaba a Monreal. A otro de su equipo, Alejandro Bernal, lo retuvieron y supuestamente le encontraron una pistola y dinero "para comprar votos", versión que gente del equipo gubernamental propagó de inmediato, y discretamente, entre los medios.

Fue "un vil montaje por la desesperación del PRI", dijo el Delegado de la Cuauhtémoc que, atrincherado todo el día en ese sitio, más tarde pudo por fi n liberarse.

Aunque no lo deben haber atado mucho de manos, porque lo cierto es que ese Ecatepec eruvielista fue un desastre y junto con otros territorios de algún modo puso en riesgo el resultado de la votación general para el tricolor.

Hoy, todos sabemos, con el 2018 encima Eruviel Ávila ya no es gobernador ni aspirante presidencial. Monreal no es aquel importante delegado ni "seguro" mandatario morenista. Bueno, ya ni morenista es. Ahora el primero es dirigente del partido más vapuleado en la Ciudad de México y el segundo un desterrado del partido potencialmente más favorecido allá.

Monreal, aún con importante capital político, quiere ser candidato a jefe de gobierno y Eruviel, prácticamente sin opciones, lo anda buscando para concedérselo... y que rescate su carrera. Afirma el mexiquense que no puede decir si ya lo encontró, "pues hay datos que deben quedar en la confidencialidad".

¿Olvidados los agravios? ¿Cuates como nunca? ¿Al romperse aquella puerta de cristal se cerraron todas las demás? Las vueltas de la vida.